"Все во имя веры". В РПЦ предостерегли россиян от браков с "иноверцами"

Российская православная церковь на время проходящего в РФ мирового футбольного первенства рекомендует россиянам не вступать в браки с представителями других религий.

С таким заявлением в воскресенье, 1 июля, выступил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ и митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции", − сказал он.

Кроме того, священнослужитель полагает, что супруги исповедуют одну религи, то это очень укрепляет их брак, а разные религиозные традиции приводят только к конфликтами.

Напомним, ранее Владимира Путина попросила запретить россиянкам секс с иностранцами во время ЧМ-2018