Польша запустит для украинцев специальный поезд

Из-за большого числа выезжающих из Украины польская железная дорога PKP Intercity запустит отдельный поезд по маршруту "Перемышль-Берлин".

Как сообщает "Новое время", до конца 2018 года плунируется запустить состав с прицепными вагонами, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зеленую Гуру в столицу Германии.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что следует ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

Поезд будет называться Метрополь.

Ранее сообщалось, что в Киеве пассажиры снова не могут вылететь из аэропортов в путешествия, оформленные туроператором. Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

"В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) снова огромные задержки, самолеты авиакомпании "Браво" не летают. Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике", - сказано в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.