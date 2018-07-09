Министр Британии по выходу из ЕС подал в отставку

По предварительной информации, основанием стали разногласия британской политической элиты.
Министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис подал в отставку.
Как сообщает Sky News, причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit.
Отмечается, что также выражал несогласие глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Официальная причина ухода в отставку одной из ключевых фигур британского правительства пока неизвестна. Источник Reuters сообщил, что поводом для данного решения стали результаты переговоров в резиденции Чекерс, где британским Кабмином согласовывались условия выхода Великобритании из Европейского союза.
Как ранее сообщалось, британское правительство достигло коллективного соглашения касаемо условий выхода страны из Европейского союза.
Власти Великобритании и чиновники Европейского союза договорилисьо размере компенсации, которую должен выплатить официальный Лондон официальному Брюсселю после процедуры выхода из ЕС.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit.