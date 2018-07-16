Отношения с Россией испортились из-за "многолетней тупости" США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы еще никогда не были хуже по причине "многолетней глупости и тупости" с американской стороны.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм", - написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разозлился из-за видеоролика, на котором был показан услованый удар российской ракеты по Флориде.

После этого американский в жесткой форме высказал свое негодование по этому поводу в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Видеоролик, разозливший Трампа, был показан во время послания президента РФ Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Президент США никак не высказал своего возмущения, сообщив своей администрации, что понимает цели этого видео. По мнению американского президента, Путин таким образом набирал очки в предвыборной гонке.

Напомним, встреча президентов России И США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки начнется 16 июля в 13.15 (по Киеву) и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции, на которой лидеры двух стран ответят как минимум на четыре вопроса.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.