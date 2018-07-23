В России сестры хладнокровно разрубили топором котенка: видео 18+

В Алтайском крае 16-летняя местная жительница разрубила топором котенка, а ее сестра записала происходящее на видео и опубликовала в соцсети.

Несовершеннолетняя россиянка сначала держит в руках мяукающего черно-белого котенка, затем кладет его на колоду для рубки дров и хладнокровно с громким хохотом наносит по животному несколько ударов топором. Видео опубликовано в YouTube.

Бездыханное тело котенка малолетняя россиянка дорезает ножом, опять-таки сопровождая свои чудовищные действия смехом.

Журналисты российских СМИ выяснили, что сестры с родителями проживают в селе Михайловка Бурлинского района. После резонанса в связи живодерскими действиями девушки вся семья удалила аккаунты в соцсетях.

Жуткое видео опубликовано на Telegram-канале "2ch/Двач".



Напомним, в России в селе Старое Сляково Республик Татарстан произошло зверское убийство 33-летнего мужчины. Его убила собственная супруга, затем расчленила тело и удобрила им кабачки на огороде.