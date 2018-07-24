У россиян в случае войны отнимут авто

Минобороны России намеренно включить гражданские легковые автомобили в перечень техники, которая может быть передана армии в случае военного положения.

Как пишут "Известия", ведомство разработало законопроект, согласно которому информацию об учете автомобилей в Минобороны будут передавать ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, а также налоговую.

В список хотят включить автомобили категории технического регламента Таможенного союза "М1" - это легковые машины, в которых не более восьми пассажирских мест (например, внедорожники). Военные смогут требовать у граждан авто только в случае объявления военного положения. Сотрудники Минобороны смогут эксплуатировать автомобили граждан страны, пока в часть складов резерва не поступят штатные автомобили.

"Сразу после этого автомобили вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию, которая рассчитывается, исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений", - говорится публикации.

Сейчас законопроект проходит стадию согласований и экспертиз.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем (доверять). Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала Хейли