В Конгрессе США резко выросло количество законопроектов против РФ

В последнее время Конгресс США определенно разбушевался - широким потоком от американских законодателей пошли законопроекты, резолюции и новые санкционные инициативы, направленные на противостояние тактике президента Дональда Трампа в отношении президента России Владимира Путина, укрепление отношения с американскими союзниками по НАТО (которые планомерно подрывает Трамп) и предотвращение вмешательства России в промежуточные выборы в ноябре.

В Конгрессе пытаются понять, что допустимо для выхода за рамки "символических упреков", чтобы заставить Россию реально считаться с введенными санкциями; попутно конгрессмены разрабатывают комплекс мер для нивелирования сомнительных итогов встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Но пока не ясно, принесут ли результаты хоть какие-то из этих усилий, передает Голос Америки.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл выступил с жестким предупреждением в адрес РФ: если Россия еще раз позволит себе вмешательство в американские выборы, Америка ответит. Одновременно Маконнел поручил двум комитетам сената приступить к работе над разработкой новых санкционных мер в отношении России.

Спикер палаты представителей Пол Райан присоединился к заявлению Макконнелла о том, что Путина не будут ждать на Капитолийском холме. В то же время он не стал предлагать какие-либо законы, связанные с Россией, до ухода палаты на августовские каникулы.

Последние несколько недель оказались редким примером единения противоположных политических сил в Конгрессе, которые противопоставили себя администрации Трампа.

"Если посмотреть на действия конгресса после саммита в Хельсинки, то можно увидеть, как демократы и республиканцы объединяются и говорят "нет", – заявил сенатор-демократ Бен Кардин.

Конгрессмены инициировали целый ряд законопроектов, направленных на сдерживание России и Трампа:

1. Двухпартийная инициатива, поддержанная республиканским сенатором Джоном Маккейном, сенатором-демократом Тимом Кейном и другими, суть которой состоит в том, чтобы "прямо запретить" президенту выходить из НАТО без одобрения сената.

Кроме того, законопроект Маккейна и Кардина предусматривает обязательное одобрение конгресса в случае, если Трамп решит отменить санкции, введенные в соответствии с "законом Магнитского".

2. Законопроект республиканского сенатора Марко Рубио и сенатора-демократа Криса Ван Холлена пытается предостеречь Путина от дальнейшего вмешательства на выборах, устанавливая новые жесткие санкции против России, если она попытается вмешаться.

Некоторые законодатели в палате представителей и сенате выражают обеспокоенность, что он расставляет сети слишком широко и может создать проблемы для стран-союзников, которые ведут бизнес с Россией.

Рубио заявляет о готовности скорректировать законопроект и учесть эту обеспокоенность, но утверждает, что его инициатива направлена на то, чтобы Россия осознала, что ей придется заплатить цену за новое вмешательство на выборах.

Законопроект, вероятно, получит поддержку подавляющего большинства, говорят законодатели от обеих партий. Но голосование по нему пока не назначено, пишет издание.

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Напомним, американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над межпартийным законопроектом по расширению антироссийских санкций. По их замыслу, новый пакет санкций коснется "энергетического и финансового секторов", планируется "усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала" и "ввести санкции касательно суверенного госдолга России".