Российский МИД подтвердил гибель в ЦАР троих журналистов

В Центральноафриканской Республике действительно погибли три гражданина России; их идентификация была затруднена тем, что все трое имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

"По информации, поступающей из Центральноафриканской Республики, 30 июля неподалеку от г.Сибю (300 км к северу от столицы ЦАР - г.Банги) погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", - говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Также министерство проинформировало, что тела погибших уже доставлены в Банги.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было проинформировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на родину", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Все трое хотели снять фильм о ЧВК "Вагнер". Основная версия убийства - ограбление бандитами-боевиками на блокпосту.