"А там можно и на Москву": Гиркин испугался боевиков ЧВК Вагнера на Белгородщине

Российский террорист, один из бывших главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин считает, что боевики ЧВК Вагнера могут отправиться в Белгородскую область без приказа Минобороны оккупантов страны-агрессора России. По его мнению, впоследствии нельзя исключать и похода на Москву. А вот в Чечню, как полагает Гиркин, бандформирование Пригожина вряд ли пойдет.
В своем Telegram-канале он написал о том, что видит реализацию сценария, при котором боевики Пригожина, игнорируя позицию Минобороны оккупантов России, могут отправиться воевать в Белгородскую область. По дороге вагнеровцы способны захватывать склады с боеприпасами.
"Да, прям вижу - как корпуса "Вагнера" колоннами двинулись в Белгородскую область, игнорируя распоряжения МО РФ... По пути захватывая склады со снарядами (ведь без них "безполезно приходить")", - считает Гиркин.
Также он добавил, что после этого боевики ЧВК Вагнера могут пойти и на Москву, однако в Чечню отправиться не рискнут.
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"А там можно будет и на Москву махнуть - чтобы защитить ее от налетов БПЛА. На Грозный Пригожин решил пока не ходить - там могут не понять и не оценить рвения "защитника", - подчеркнул Игорь Гиркин.
Операция добровольцев России в Белгородской области
В Белгородской области Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят свою военную операцию по демилитаризации региона.
Они ведут бои в пригороде Шебекино, Новой Таволжанке и других населенных пунктах. Добровольцы намерены освободить Белгородщину от правящего в Кремле режима Владимира Путина.
Согласно оценкам аналитиков DeepState, ополченцы России создали на Белгородщине серую зону в 10 квадратных километров.
Российские войска не контролируют участок границы с Украиной в районе Шебекино, контрольно-пропускной пункт и Новую Таволжанку. Вдоль границы идут обстрелы.
Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ранее заявил, что в Белгородской области, дескать, "идет захват территории". По его словам, если Минобороны оккупантов РФ, мол, "не разберется с ситуацией", туда отправятся боевики ЧВК Вагнера, которые не будут получать разрешения от ведомства Шойгу на реализацию своих действий.
Смотрите видео, в котором Гудков рассказал, почему Путин позволяет Пригожину делать одиозные заявления:
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