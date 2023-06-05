"А там можно и на Москву": Гиркин испугался боевиков ЧВК Вагнера на Белгородщине

Боевики ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вряд ли пойдут в Чечню, поскольку там могут не оценить такого рвения, считает террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

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Боевики Вагнера могут пойти в Белгородскую область, по дороге захватывая склады с боеприпасами - Гиркин / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Российский террорист, один из бывших главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин считает, что боевики ЧВК Вагнера могут отправиться в Белгородскую область без приказа Минобороны оккупантов страны-агрессора России. По его мнению, впоследствии нельзя исключать и похода на Москву. А вот в Чечню, как полагает Гиркин, бандформирование Пригожина вряд ли пойдет.

В своем Telegram-канале он написал о том, что видит реализацию сценария, при котором боевики Пригожина, игнорируя позицию Минобороны оккупантов России, могут отправиться воевать в Белгородскую область. По дороге вагнеровцы способны захватывать склады с боеприпасами.

"Да, прям вижу - как корпуса "Вагнера" колоннами двинулись в Белгородскую область, игнорируя распоряжения МО РФ... По пути захватывая склады со снарядами (ведь без них "безполезно приходить")", - считает Гиркин.

Также он добавил, что после этого боевики ЧВК Вагнера могут пойти и на Москву, однако в Чечню отправиться не рискнут.

"А там можно будет и на Москву махнуть - чтобы защитить ее от налетов БПЛА. На Грозный Пригожин решил пока не ходить - там могут не понять и не оценить рвения "защитника", - подчеркнул Игорь Гиркин.

Операция добровольцев России в Белгородской области

В Белгородской области Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят свою военную операцию по демилитаризации региона.

Они ведут бои в пригороде Шебекино, Новой Таволжанке и других населенных пунктах. Добровольцы намерены освободить Белгородщину от правящего в Кремле режима Владимира Путина.

Согласно оценкам аналитиков DeepState, ополченцы России создали на Белгородщине серую зону в 10 квадратных километров.

Российские войска не контролируют участок границы с Украиной в районе Шебекино, контрольно-пропускной пункт и Новую Таволжанку. Вдоль границы идут обстрелы.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ранее заявил, что в Белгородской области, дескать, "идет захват территории". По его словам, если Минобороны оккупантов РФ, мол, "не разберется с ситуацией", туда отправятся боевики ЧВК Вагнера, которые не будут получать разрешения от ведомства Шойгу на реализацию своих действий.

Смотрите видео, в котором Гудков рассказал, почему Путин позволяет Пригожину делать одиозные заявления:

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