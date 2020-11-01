Алиев назвал поражением Армении письмо Пашиняна Путину с просьбой о помощи

Алиев заявил, что у Армении нет оснований просить помощи у Путина / УНИАН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении "нет оснований" просить помощи у России. По его словам, Баку проводит операции на своей признанной территории.

Алиев добавил, что на территорию Армении Азербайджан идти не планирует. Также он отметил, что вывод войск ВС Армении из Нагорного Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в самые короткие сроки. В противном случае Баку пойдет до конца, сообщает РИА Новости в Telegram.

"Азербайджан проводит военные операции на своей признанной территории, на территории Армении таких планов нет", - подчеркнул Алиев.

Кроме того, президент Азербайджана отметил, что письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленное президенту РФ Владимиру Путину, является признанием поражения Армении в Карабахе, сообщает Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.

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