Алиев раскрыл будущее занятых Баку территории Карабаха и спрогнозировал отношения с Ереваном

Под армянской оккупацией находилось 73% Агдамского района, подчеркнул Ильхам Алиев.
Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и РФ по нагорно-карабахскому конфликту полностью соответствует интересам Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
"Мы на поле боя смогли достичь всего, чего хотели. Но мы также показали силу и в политической плоскости и подписанное трехстороннее заявление полностью соответствует интересам Азербайджана", - сказал Алиев в пятницу в обращении к азербайджанскому народу.
Алиев подчеркнул, что под армянской оккупацией находилось 73% Агдамского района.
Президент отметил, что решение нагорно-карабахского конфликта возможно военно-политическим путем. По словам президента, официальный Баку долгие годы пытался урегулировать конфликт политическим путем, но мировая общественность увидела, что разрешение конфликта затянулось по вине армянской стороны.
Читайте такжеБаку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак""Разрешение вопроса военным путем было нашим законным правом. Международное право и принципы нам дают это право, в частности, устав ООН. Каждая страна имеет право на самозащиту и мы воспользовались этим правом", - отметил президент.
Также Алиев добавил, что готов к нормальным отношениям с Арменией, если к власти там придут "здоровые силы". А трехсторонние договоренности по Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.