Алиев раскрыл будущее занятых Баку территории Карабаха и спрогнозировал отношения с Ереваном

Ильхам Алиев / president.az

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и РФ по нагорно-карабахскому конфликту полностью соответствует интересам Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы на поле боя смогли достичь всего, чего хотели. Но мы также показали силу и в политической плоскости и подписанное трехстороннее заявление полностью соответствует интересам Азербайджана", - сказал Алиев в пятницу в обращении к азербайджанскому народу.

Алиев подчеркнул, что под армянской оккупацией находилось 73% Агдамского района.

Президент отметил, что решение нагорно-карабахского конфликта возможно военно-политическим путем. По словам президента, официальный Баку долгие годы пытался урегулировать конфликт политическим путем, но мировая общественность увидела, что разрешение конфликта затянулось по вине армянской стороны.

Читайте такжеБаку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак""Разрешение вопроса военным путем было нашим законным правом. Международное право и принципы нам дают это право, в частности, устав ООН. Каждая страна имеет право на самозащиту и мы воспользовались этим правом", - отметил президент.

Также Алиев добавил, что готов к нормальным отношениям с Арменией, если к власти там придут "здоровые силы". А трехсторонние договоренности по Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах