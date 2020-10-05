Алиев сделал заявление о новых отвоеванных территориях в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль Баку еще трех населенных пунктов/ president.az

Азербайджанская армия в понедельник, 5 октября, смогла взять под контроль Баку 3 населенных пункта, а также ряд высот в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. Азербайджан теперь контролирует села Шихали-Агалы, Сарыджалы и Мазра.

Об этом сообщил президент Азербайджанского государства Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеПрезидент Нагорно-Карабахской Республики обратился к Азербайджану

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