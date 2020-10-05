Алиев сделал заявление о новых отвоеванных территориях в Нагорном Карабахе

Азербайджан продолжает проводить контрнаступательную операцию в районе Нагорного Карабаха.
Азербайджанская армия в понедельник, 5 октября, смогла взять под контроль Баку 3 населенных пункта, а также ряд высот в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. Азербайджан теперь контролирует села Шихали-Агалы, Сарыджалы и Мазра.
Об этом сообщил президент Азербайджанского государства Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях", - подчеркнул Алиев.Читайте такжеПрезидент Нагорно-Карабахской Республики обратился к Азербайджану
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха возобновилось утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в НКР, после чего в Баку объявили о начале контрнаступательной военной операции.
- 27 сентября в Баку заявили о получении контроля над 6 селами на Физулинско-Джабраильском направлении. В Ереване утверждают, что данная информация не соответствует действительности.
- 3 октября Алиев отрапортовал о взятии азербайджанскими военнослужащими села Магадис в Нагорном Карабахе.
- В тот же день в Азербайджане заявили о контроле еще над 7 селами в районе Нагорного Карабаха.
- Комментируя военную операцию Азербайджана, Ильхам Алиев рассказал о планах восстановления исторических названий населенных пунктов и раскритиковал механизм урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Автор: Андрей Ганжа