Американский генерал назвал единственного бенефициара войны в Нагорном Карабахе

Бен Ходжес высказал свое мнение о конфликте в Нагорном Карабахе / Reuters

Кремль – единственный, кому выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией. Интерес Москвы в том, чтобы создать нестабильность в Черноморском регионе.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

Он считает, что единственным бенефициаром текущей войны в Нагорном Карабахе является Россия.

"Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", - заявил американский генерал.

Ходжес подчеркнул, что США хотели бы видеть немедленное прекращение огня, переход к переговорам вместо реального конфликта.

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