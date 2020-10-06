Американский генерал назвал единственного бенефициара войны в Нагорном Карабахе

Бен Ходжес считает, что конфликт между Азербайджаном и Арменией выгоден России.
Кремль – единственный, кому выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией. Интерес Москвы в том, чтобы создать нестабильность в Черноморском регионе.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.
Он считает, что единственным бенефициаром текущей войны в Нагорном Карабахе является Россия.
"Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", - заявил американский генерал.
Ходжес подчеркнул, что США хотели бы видеть немедленное прекращение огня, переход к переговорам вместо реального конфликта.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван выдвинули обоюдные обвинения в срыве режима прекращения огня, после чего Азербайджан выступил с заявлением о начале контрнаступательной операции.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана – Анкара призвала Армению прекратить огонь и пообещала оказать Баку всестороннюю помощь в противостоянии с Ереваном.
- 2 октября Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном относительно прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и сотрудничает с Баку в экономических и геополитических аспектах. Однако Киев не намерен оказывать военную поддержку Азербайджану и призывает стороны к мирному урегулированию вооруженного конфликта.
- 3 октября МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратился к международному сообществу с просьбой признать независимость НКР.
- 5 октября США, Россия и Франция вновь призвали Азербайджан и Армению прекратить вооруженное столкновение в районе Нагорного Карабаха и начать мирные переговоры по урегулированию конфликта.