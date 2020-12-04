Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти

Александр Лукашенко / Reuters

Офис лидера объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской инициирует опрос мнения народа Беларуси по вопросу отключения страны от международной финансовой системы SWIFT.

Как говорится в сообщении пресс-службы Тихановской в Telegram, отключение белорусских банков от системы SWIFT стало важной темой обсуждения в стране и за рубежом.

"Офис Светланы Тихановской активно работает над разными видами экономического давления на режим. Учитывая продолжающийся в стране террор, одним из них потенциально может стать отключение SWIFT. Эта мера способна обрушить экономику режима, но она повлияет и на многих беларусов", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь советник Светланы Тихановской Александр Добровольский рассказал о возможных сценариях развития ситуации в Беларуси, пишет Tut.by.

Один из сценариев не исключает новых выборов в результате переговоров: "Александр Лукашенко готов к переговорам и назначает переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие назначенная Тихановской переговорная группа, которая сотрудничает с Координационным советом. Решение о переговорах принимает представляющая интересы власти группа людей. Они формируют переговорную группу. Со стороны протестующих — назначенная Тихановской переговорная группа".

Читайте такжеКолесникова из СИЗО унизила Лукашенко и ответила на предложение диалогаГоворя о вероятности новых выборов, Добровольский уточнил, что в этом пункте приводится несколько вариантов: "Отъезд Александра Лукашенко из страны, подача в отставку, арест". При таком развитии событий, по мнению Добровольского, необходимо созвать круглый стол с участием представителей правительства, Светланы Тихановской и Координационного совета, чтобы решить, как проводить выборы. Еще одним вариантом он называет вступление Тихановской в должность исполняющей обязанности президента, она же и организует выборы.

В то же время советник Тихановской добавил, что в Беларуси могут подписать указ президента о чрезвычайном или военном положении, ввести комендантский час на части территории страны, закрыть границы, ограничить передвижение по стране, а десятки тысяч человек попасть в заключение. В этом случае белорусская оппозиция окажется в подполье.

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