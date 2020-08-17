"Такого ни один диктатор не выдержит": экс-советник Путина спрогнозировал участь Лукашенко

Александра Лукашенко уйдет с поста президента, спрогнозировал эксперт / Reuters

Российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента России Владимира Путина – Андрей Илларионов, заявил, что в Беларуси идет противостояние президента Александра Лукашенко, окруженного небольшим количеством силовиков, со всем белорусским народом.

Такого противостояния ни один диктатор не выдержит, Лукашенко уйдет, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По словам собеседника, для главы Беларуси это последний рубеж, он может уйти через день, через неделю или через месяц.

"…они (белорусы – Ред.) не согласятся больше с Лукашенко. И он все равно уйдет… Сейчас уже видно, что это противостояние одного человека, окруженного небольшим количеством силовиков, и всего белорусского народа. Такое противостояние ни один диктатор не выдержит", – сказал Илларионов.

Читайте также"Бурлящая" Беларусь: СМИ узнали, что грозит стране из-за ЛукашенкоНапомним, Беларусь после выборов президента, которые состоялись 9 августа, охватили массовые акции протеста. Протесты начались после того, как стало известно, что Александр Лукашенко лидирует в избирательной гонке с огромным отрывом.

Власти обвинили в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с участниками протеста – много пострадавших, задержанных, СМИ писали о жертвах.

Власти ЕС не признал выборы в Беларуси, США назвали избирательную гонку несправедливой. Лукашенко сказал, что новых выборов в белорусском государстве не будет, пока его не убьют.