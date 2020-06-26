Лукашенко готов уступить власть: в Беларуси будет конституционная реформа

Лукашенко готов пойти на изменение Конституции / Reuters

В течение двух ближайших лет в Беларуси будет разработан новый проект Конституции страны. Власть подготовит изменения в законодательство, предусматривающие децентрализацию управления и усиление местного самоуправления.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с трудовым коллективом компании Беларуськалий, передает Белта.

По его словам, за 2 года планируется внесение серьезных изменений в Конституцию. Перед тем как она будет принята белорусским народом, в документ внесут изменения о передаче власти на места.

"До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - сказал Лукашенко.

Более того, Лукашенко считает, что у местного самоуправления должно быть больше полномочий, так как в регионах видят локальные проблемы гораздо лучше, чем из Минска.

Новая Конституция должна быть принята на всенародном референдуме.

"Что касается перераспределения полномочий наверху - Президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме", - сказал президент.

Также Лукашенко подчеркнул, что идея возврата Конституции образца 1994 не имеет никаких перспектив.

Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента. В связи с этим в стране обострилась политическая ситуация – арестован кандидат на пост главы государства Виктор Бабарико, открыто уголовное дело против Белгазпромбанка, а в городах прошли акции протеста против режима Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси удалось предотвратить майдан.