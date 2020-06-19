В Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"

Лукашенко сорвал план по масштабной дестабилизации ситуации в Беларуси / УНИАН

Белорусским властям удалось предотвратить революционные события в стране. Внешние игроки пытаются раскачать ситуацию, однако в Минске знают об их планах, и лично президент Лукашенко готов предпринимать жесткие меры для сохранения политической стабильности на территории государства.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 19 июня, в ходе совещания в Минске.

По его словам, в дестабилизации политической ситуации в Беларуси заинтересованы как на Западе, так и на Востоке. Была предпринята попытка раскачать ситуацию в стране, однако властям удалось сорвать такие планы.

"Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что белорусам удалось разоблачить не только некоторых кукол, но и их так называемых спонсоров, которые находятся на территории другой страны.

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - отметил президент.

Напоследок Лукашенко добавил, что независимость Беларуси остается для него главным приоритетом и он готов пойти на серьезные меры для сохранения государством этого статуса.

"Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - подчеркнул белорусский президент.

Напомним, в четверг, 18 июня, в Беларуси был задержан кандидат на пост главы государства Виктор Бабарико. Бизнесмена задержали по делу в отношении Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации доходов, которые могли быть получены незаконным путем.

Позже в Комитете госконтроля Беларуси заявили, что к финансированию Бабарико причастны крупные менеджеры Газпрома или высокопоставленные российские чиновники.