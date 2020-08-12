"Идут жестокие столкновения": в МВД Беларуси объяснили, что будут делать с журналистами

В Беларуси обещают не трогать журналистов / sb.by

Белорусские силовики не будут применять жесткие меры к журналистам, которые присутствуют на акциях протеста в стране. В случае задержаний корреспондентов отпускают и не составляют на них протоколов о нарушениях.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, передает ТАСС.

По словам чиновника, он распорядился, чтобы журналистов не трогали. Исключение – когда работник прессы мешает деятельности правоохранителям.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - отметил глава МВД и заверил, что вопрос с журналистами, которых аккредитовало министерство иностранных дел, он будет контролировать лично.

Также он добавил, что чаще всего при задержании на журналистов не составляют протоколов о нарушении, так как понимают, что пресса выполняет свою работу.Читайте также"Огонь на поражение": в МВД Беларуси подтвердили стрельбу из огнестрела в протестующих

"Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью", - сказал Караев, призвав журналистов не находиться в местах, где идут "жесткие столкновения".

Напомним, в Беларуси во время массовых протестов были задержаны два украинских волонтера – Константин Реуцкий и Евгений Васильев. По предварительной информации, украинцев могли задержать во время съемок действий силовиков против активистов.

В МИД Украины заявили, что о местонахождении украинских граждан у дипломатов пока информации нет.