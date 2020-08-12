"Идут жестокие столкновения": в МВД Беларуси объяснили, что будут делать с журналистами

Данный вопрос глава МВД Беларуси Юрий Караев взял под личный контроль.
Белорусские силовики не будут применять жесткие меры к журналистам, которые присутствуют на акциях протеста в стране. В случае задержаний корреспондентов отпускают и не составляют на них протоколов о нарушениях.
Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, передает ТАСС.
По словам чиновника, он распорядился, чтобы журналистов не трогали. Исключение – когда работник прессы мешает деятельности правоохранителям.
"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - отметил глава МВД и заверил, что вопрос с журналистами, которых аккредитовало министерство иностранных дел, он будет контролировать лично.
Также он добавил, что чаще всего при задержании на журналистов не составляют протоколов о нарушении, так как понимают, что пресса выполняет свою работу.Читайте также"Огонь на поражение": в МВД Беларуси подтвердили стрельбу из огнестрела в протестующих
"Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью", - сказал Караев, призвав журналистов не находиться в местах, где идут "жесткие столкновения".
Напомним, в Беларуси во время массовых протестов были задержаны два украинских волонтера – Константин Реуцкий и Евгений Васильев. По предварительной информации, украинцев могли задержать во время съемок действий силовиков против активистов.
В МИД Украины заявили, что о местонахождении украинских граждан у дипломатов пока информации нет.