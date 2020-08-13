Вооруженные люди ворвались в офисы Яндекса и Uber в Минске

Яндекс / Reuters

В четверг, 13 августа, в офис компании Яндекс в Минске ворвались неустановленные вооруженные лица. Работа офиса полностью заблокирована.

Информацию о блокаде работы офиса Яндекса в Минске подтвердил РБК пресс-секретарь компании Илья Грабовский. Причины происшествия выясняются.

Также происходят обыски и в Uber в Минске. Сведения подтверждены пресс-службой компании.

По информации российского информационного агентства Regnum, вооруженные люди без опознавательных знаков могут являться белорусскими силовиками. В министерстве внутренних дел не объясняют – это специальная операция или же нападение бандитов.

Неопознанные силовики ведут себя агрессивно и взяли в заложники нескольких сотрудников компании Яндекс.

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