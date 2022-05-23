Берцы приходилось ремонтировать проволокой: матери военных РФ пожаловались на "спецоперацию" Путина

Матери оккупантов не осуждают войну против Украины / скриншот

Матери российских оккупантов, которые вторглись в в Украину, пожаловались на российское командование. Женщины говорят, что солдатам врали о реальных целях поездки военных в Украину. При этом россиянки все равно утверждают, что их дети "защищают Донбасс", а не участвуют в захватнической войне.

В программе Скажи Гордеевой на YouTube-канале женщины рассказали, что на войну в Украине забрали срочников. При этом солдаты не были обеспечены элементарным обмундированием.

Одна из женщин рассказала, что в течение первых двух месяцев войны не могла узнать, погиб ли ее сын или нет.

"Они то потеряли (тело, – ред.), то везут, то не везут. За эти вот месяцы, до апреля, я его 5 раз хоронила. Как только я нахожу что-то такое, что подтверждает, что он живой, я начинаю радоваться, что он есть. Но потом опять какой-то звонок и какие-то там свидетели появляются, какие-то фрагменты, эпизоды у них новые", - сказала россиянка.

По ее словам, на войну Путин послал детей из многодетных семей, которых она называет "низшими категориями".

"Меня одно удивляет, что они взяли детей из многодетных семей, из таких вот малообеспеченных, низших категорий, и сразу же в первый заход", – рассказала мать российского оккупанта.

Читайте такжеМного погибших, раненые с оторванным конечностями: выживший на крейсере Москва рассказал о "месиве" на кораблеПеред вторжением в Украину оккупанты не были обеспечены даже одеждой, а берцы приходилось ремонтировать проволокой. Также мать оккупанта пожаловалась, что военных перед началом войны под Курском кормили местные.

"У него не было ни бронежилета, ни каски. Когда были уже в Курске, у него порвались берцы, говорит, на проволоку приматывал подошву, чтобы ходить. Говорит, сходил в гуманитарку и надыбал там кроссовки. Потом у него спросила про еду. Он сказал: спасибо некоторым местным, которые нам приносят, но нам даже воду не продают", – жалуется мать оккупанта.

В то же время россиянки не осуждают войну против Украины. Они утверждают, что их детей отправили на войну, чтобы "защищать Донбасс".

По их словам, нужно было отправлять воевать "обученных" военных, которые прошли Чечню и Сирию.

На вопрос о целесообразности войны матери оккупантов отмечают, что они "не политические люди" и не понимают многих вопросов.

"Для меня очевидно одно; наши ребята, которые там находятся, шли защищать Донбасс, который обстреливали… Мы не политические люди, мы обычные мамы, живем, как живем, растим детей, занимаемся детьми, хотим им дать образование, чтобы они были достойными. А если начнется реальная война? А здесь молодежи уже нет. Ее всю вывезли на Донбасс", – сказала мать российского оккупанта.

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Как сообщал Главред, российскую армию отправили на войну в Украину с аптечками, средства первой помощи в которых были выпущены 39 лет назад.

Защитники Украины обнаружили у российских оккупантов индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП) и жгуты советского образца, а также бинт, который был произведен еще в 1983 году. Из более-менее современных препаратов в аптечке нашлось кровоостанавливающее средство Celox, а также несколько видов обезболивающего.

Также сообщалось, что у сухпайков, которыми кормят российскую армию, срок годности истек еще 7 лет назад – в 2015 году. На коробке с продуктами индивидуального рациона питания стоит дата производства 10 апреля 2013 года. Срок годности этой пищи, согласно указанной дате, истек 10 февраля 2015 года.

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