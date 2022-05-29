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Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину

29 мая 2022, 23:11

В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, сказал чиновник.

Энтони Блинкен
Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину / Reuters

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко является соучастником нападения Российской Федерации на Украину, заявил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Отметим, 29 мая демократические силы объявили Международным днем солидарности с Беларусью.

Войска Беларусь на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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