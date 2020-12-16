Борьба с пиратством: в ЕС сделали заявление о работе Вконтакте и Telegram

Telegram и ВК не реагируют должным образом на пиратство - ЕК/ Reuters

В Европейской комиссии приняли решение обновить список иностранных порталов, которые содержат пиратский контент, и добавить в него еще одну категорию – проблемные социальные сети, которую пополнили Telegram и Вконтакте.

Еврокомиссия ведет подобный список с 2018 года. И только в этом году в документе появился раздел о социальных сетях, куда попали ВК и Telegram. Ресурсы обвиняют в том, что они недостаточно тщательно реагируют на жалобы, связанные с распространением на их площадках пиратского контента.

"Заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях", - говорится в документе ЕК.Читайте такжеИзвестный хакер назвал минусы Telegram: какой мессенджер лучше

Согласно официальной позиции мессенджера Telegram, администрация ресурса в течение суток должна удалять нарушающий правила контент.

ВКонтакте обвиняют в том, что пользователи социальной сети могут через поиск получить несанкционированный доступ к контенту, который защищен авторским правом.

Подчеркивается, что попадание компаний в список ЕК является сигналом всем ресурсам пересмотреть свою политику в направлении интеллектуальной собственности. При этом юридической силы у такого списка нет.

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