Бульба пояснил, почему беларусская армия укрепляет границу с Украиной

Укрепление белорусскими войсками границы с Украиной свидетельствует о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко боится атак ВСУ. Об этом заявил в интервью Главреду бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам" Сергей Бульба.
"Это страх Лукашенко. Когда еще в прошлом году в этот же период проходили совещания высшего командного состава, и когда начинали рассказывать нарратив о нападении Запада, подготовке в Польше 200-тысячной ударной группировки, смотрели на это с удивлением. Но когда эта пропаганда продолжилась весь год, то теперь они свято в это верят. Министр обороны Беларуси Хренин уже прямо заявляет, что "Запад хочет разрушить славянское единство". То есть какая картина мира у человека, если русские пришли, уничтожают украинцев, а при этом у Хренина эта хрень в голове?! И люди в этом почему-то живут. Я не знаю, как это все сочетается, но оно у них почему-то сочетается", – сказал он.
Кто такой Сергей Бульба
Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"
Болезнь белорусского диктатора Александра Лукашенко
Напомним, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню Победы, где Лукашенко стало плохо и его увезли автомобили "скорой", а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.
Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая, а лишь возложил цветы. Церемониальную речь вместо него произнес министр обороны Хренин.
Лукашенко исчез уже на два дня. Оппозиционер рассказал, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы с ногами и позвоночником.
Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве.
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