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Бунт среди республиканцев: Трампу выдвинули обвинение и потребовали отставки

9 января 2021, 16:49

Лиза Меркауски призвала Дональда Трампа покинуть пост главы государства.

Трамп
Сенатор-республиканец потребовала отставки Дональда Трампа / Reuters

В среде Республиканской партии растет недовльство политикой действующего президнта США Дональда Трампа.

О свем несогласии с действиями Трампа публично заявила сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски в интервью изданию The Anchorage Daily News.

Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.

Она резко оценила деятельность Трампа и призвала его покинуть пост главы государства.

По мнению Меркауски, Трамп уже "нанес достаточно ущерба" Соединенным Штатам.

"Я хочу, чтобы он ушел в отставку", - подчеркнула сенатор от Республиканской партии.

По ее словам, во время своего президентства Трамп "либо играл в гольф, либо находился в Овальном кабинете, гневался и поставил под удар всех до единого, кто был ему предан и верен".

Меркауски уверена, что Трамп хочет сохранить пост президента США только "ради титула и своего эго".

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Кровавые беспорядки в Вашингтоне:

  • Напомним, число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.
  • 3 ноября 2020 в США состоялись выборы президента.
  • 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Джо Байдена. В ходе столкновений погибли четыре человека.
  • После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на выборах президента: за Байдена проголосовали 306 членов коллегии выборщиков, а за Трампа - 232. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
  • Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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