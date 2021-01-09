Бунт среди республиканцев: Трампу выдвинули обвинение и потребовали отставки

Сенатор-республиканец потребовала отставки Дональда Трампа / Reuters

В среде Республиканской партии растет недовльство политикой действующего президнта США Дональда Трампа.

О свем несогласии с действиями Трампа публично заявила сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски в интервью изданию The Anchorage Daily News.

Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.

Она резко оценила деятельность Трампа и призвала его покинуть пост главы государства.

По мнению Меркауски, Трамп уже "нанес достаточно ущерба" Соединенным Штатам.

"Я хочу, чтобы он ушел в отставку", - подчеркнула сенатор от Республиканской партии.

По ее словам, во время своего президентства Трамп "либо играл в гольф, либо находился в Овальном кабинете, гневался и поставил под удар всех до единого, кто был ему предан и верен".

Меркауски уверена, что Трамп хочет сохранить пост президента США только "ради титула и своего эго".

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