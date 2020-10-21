Чеченец после убийства французского учителя оставил послание на русском языке

Анзоров разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение.
В деле об убийстве учителя под Парижем появились новые детали. Чеченец Абдулах Анзоров, обезглавивший преподавателя, после преступления оставил в соцсетях голосовое сообщение на русском языке, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
"Анзоров разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что „отомстил за пророка"", — передает "Национальная служба новостей" со ссылкой на агентство France Press.
Отметим, 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории Самюэля Пати из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.
Убийство учителя во Франции – о чем сообщалось ранее:
- 18 октября во Франции по делу об убийстве учителя истории полиция задержала уже 11-го подозреваемого – под стражу взяли подругу террориста.
- 17 октября в России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спасть спокойно.
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