Чеченец после убийства французского учителя оставил послание на русском языке

Убийца учителя оставил послание на русском языке / Reuters

В деле об убийстве учителя под Парижем появились новые детали. Чеченец Абдулах Анзоров, обезглавивший преподавателя, после преступления оставил в соцсетях голосовое сообщение на русском языке, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

"Анзоров разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что „отомстил за пророка"", — передает "Национальная служба новостей" со ссылкой на агентство France Press.

Отметим, 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории Самюэля Пати из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.

Убийство учителя во Франции – о чем сообщалось ранее:

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