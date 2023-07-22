Демотивированы и не видят побед: Зеленский поставил "диагноз" россиянам

Россияне не видят никаких побед: ни в гражданской жизни, ни в военном плане, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский высказался о россиянах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Российское общество пока не видит никаких побед РФ ни на поле боя, ни в экономике, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что они максимально демотивированы", — сказал он во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), сообщает пресс-центр Офиса президента.

По словам главы государства, россияне не видят никаких побед: ни в гражданской жизни, в военном плане.

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"Даже те, кто поддерживает политику войны и агрессии президента Путина… Я думаю, что этот процент (поддержки. – Ред.) уменьшается", – отметил глава государства.

Ранее Зеленский пообещал РФ ответ за последние убийственные действия. Президент отреагировал на последние обстрелы украинских городов, в результате которых погибли женщины и дети. Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно ответит на такие действия страны-агрессора России.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что Крымский мост должен быть нейтрализован. Президент заявил, что Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом глава государства сказал во время выступления на Аспеновском форуме безопасности.

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