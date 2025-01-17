Для Приднестровья: Москва рассматривает возможность покупки газа в Европе - СМИ

Россия готова компенсировать расходы на транзит газа из собственного бюджета.

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Россия может отказаться от идеи поставок газа в Приднестровье через "Турецкий поток" / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНИАН

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Тирасполь и Москва, вероятно, обсуждают поставки газа с европейского рынка

Посредником якобы может стать не "Молдовагаз"

После начала полномасштабного вторжения в Украину многие представители страны-агрессора России начали запугивать наше государство и ее европейских партнеров дефицитом газа, мол Европа замерзнет без российских поставок.

Однако через три года большинство стран ЕС избавились от энергетической зависимости от РФ, а сама Россия может начать покупать газ у Европы, правда через посредников, сообщают росСМИ.

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Речь идет о поставках газа в непризнанное Приднестровье, которое оказалось в трудной ситуации после прекращения транзита российского газа через Украину. Хотя сначала шла речь о поставках туда ресурса через "Турецкий поток", сейчас Москва и Тирасполь якобы обсуждают закупки газа на европейском спотовом рынке через компанию-посредника.

СМИ утверждают, что на обсуждении приобретение газа на сумму 164 миллиона долларов для покрытия внутреннего потребления в Приднестровье. Однако этого объема не будет хватать для экспорта электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правобережье.

Посредником для этого рассматривают компанию Natural Gaz D.C., которая уже заключила рамочный контракт с "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометров в сутки.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Реакция России на прекращение транзита газа

Ранее эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар рассказал, что Кремль фактически наказывает своего же вассала - приднестровский режим. Потому что основное потребление газа приходится именно на эту территорию - около 2 миллиардов кубометров в год, тогда как правобережье потребляет около 1 миллиарда и полностью обеспечено газом.

Напомним, что якобы во время встречи в Москве премьер-министр Роберт Фицо с главой Кремля Владимиром Путиным обеспечил поставки газа РФ в Словакию заранее.

Как писал Главред, кремлевский диктатор пообещал Словакии, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставок законтрактованного газа в Словакию после завершения транзита через Украину.

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