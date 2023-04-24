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"Друзья из Гондураса могут сильно обидеться": Песков опозорил Путина из-за праздника на 9 мая

Мария Тупик
24 апреля 2023, 22:21 обновлено 24 апреля, 22:25
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Единственным иностранным лидером, который составит компанию Путину, будет президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Путин, Песков
Путин, Песков / УНИАН, скриншот, коллаж Главред

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах российского президента-диктатора Владимира Путина по празднованию так называемого Дня Победы, которое ежегодно громко проходит в Москве.

Как сообщают российские пропагандисты со ссылкой на спикера Путина, в этом году мероприятия будут проходить без обычной помпы.

Хозяин Кремля даже не пригласил на празднование и традиционный парад никого из лидеров тех стран, которые до сих пор поддерживают Россию, от которой отворачивается цивилизованный мир из-за развязанной в Украине войны.

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"Специальных приглашений (зарубежным лидерам) в этом году не было. Это не круглая дата", — заявил Песков, объясняя отсутствие гостей из-за границы.

Единственным иностранным лидером, который составит компанию Путину, будет президент Кыргызстана Садыр Жапаров, официальный визит которого запланирован до 9 мая.

"Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость", - заверил Песков.

Спикер Путина также сообщил, что российский президент планирует выступить с речью на военном параде на Красной площади.

"Конечно, будет выступление", – пообещал Песков и опозорил Путина.

В Сети уже шутят над Путиным, что друзья из Гондураса могут сильно обидеться.

путин 9 мая
Путин 9 мая
Песков 9 мая
путин 9 мая

9 мая в РФ

Местные власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Опасаются, дескать, "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что силы обороны Украины могут начать контрнаступление уже в ближайшие недели.

Киев самостоятельно будет выбирать тактику ведения боевых действий. При этом, подчеркнула Смит, оккупанты России также пытаются пойти в наступление.

Смотрите видео, как российские войска застряли в Украине.

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