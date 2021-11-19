Джо Байден передает свои полномочия вице-президенту США: в Белом доме сообщили подробности

Обязанности президент будет выполнять Камала Харрис.
Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Причиной этому станет ежегодный медосмотр, во время которого политик будет находиться под наркозом.
"Как и в случае, когда президент Джордж Буш-младший проходил аналогичную процедуру в 2002 и 2007 годах, следуя процедуре, предусмотренной Конституцией, президент Байден передаст полномочия вице-президенту на короткий период времени, когда он будет находиться под анестезией. В это время вице-президент будет работать из своего кабинета в Западном крыле", - передает слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки издание The Hill.
Читайте такжеБайден не готов к встрече с Путиным: в Белом доме сделали заявление в ответ на анонс КремляПо ее словам, Белый дом опубликует краткое изложение результатов обследования Байдена в пятницу вечером. Также Псаки отметила, что передача полномочий, пока президент находится под наркозом, не является чем-то необычным.
Ранее мы сообщали, что в Сети опубликовали видеозапись инцидента, на котором американский президент Джо Байден больше минуты просто сидит с закрытыми глазами во время конференции в Глазго. Пользователи Сети допустили, что он уснул.
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