Экс-депутат Госдумы признался, при каком условии Путин мог бы начать ядерную войну

При каком условии Путин начал бы ядерную войну / Коллаж Reuters, pixabay.com

Президент России Владимир Путин запросто начал бы ядерную войну, если бы мог выжить в своих личных бункерах, заявил бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков в эфире Фейгин Live.

Глава РФ вытравил в себе все человеческие качества, отметил бывший российский депутат.

"Я глубоко убежден и уверен, я, конечно, могу ошибаться, как любой человек, но я лично убежден и уверен, что если бы Путин мог бы начать ядерную войну, но ему его бы личные бункеры позволяли бы ему выжить, он бы начал…", - считает политик.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

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