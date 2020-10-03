Эксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза

Западу следовало бы продемонстрировать более решительную реакцию по правящему режиму Беларуси, считает Юлия Осмоловская.
Санкции Европейского Союза против режима Александра Лукашенко не способны кардинальным образом изменить политическую систему Беларуси. Лукашенко привык к ограничительным мерам и протестам, поэтому Брюсселю нужно было задействовать более весомые меры влияния на правящий в республике режим.
Об этом заявила эксперт в области международной политики Юлия Осмоловская в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, санкционные меры против Лукашенко нельзя рассматривать в качестве какого-либо механизма давления. Правящий режим давно адаптировался как к европейским ограничениям, так и к протестной активности на улицах.
"Можно ли рассматривать санкции как механизм принуждения Лукашенко изменить свое поведение? Абсолютно нет. Поэтому я считаю, что реакция Запада довольно вялая. Нужно искать те вещи, которые смогут существенно повлиять на Лукашенко", - отметила Осмоловская.
Также она скептически отнеслась к возможности заставить Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией, поскольку сам нелегитимный глава республики Беларуси такие планы реализовывать не намерен.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко
"Сейчас мы слышим заявления некоторых лидеров и их идеалистичные ожидания, что им удастся уговорить Путина, чтобы тот уговорил Лукашенко согласиться хоть на какой-то диалог с оппозицией. Сам же Лукашенко говорит, что никакого диалога с протестующими не будет", - подчеркнула политический эксперт.
События в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, победителем которых был назван многолетний глава государства Александр Лукашенко. В ЦИК заявили, что его результат – 80,10%.
- В оппозиции с недоверием отнеслись к итоговым результатам и заявили о фальсификации избирательного процесса. По всей Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки.
- В связи с фальсификацией выборов и применения насилия к протестующим против режима Лукашенко были введены санкции Европейского Союза.
- Лукашенко провел тайную инаугурацию 23 сентября, однако мир не признает его легитимным президентом Беларуси.
- Украина также не признает Александра Лукашенко избранным и законным главой государства.