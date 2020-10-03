Эксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза

Лукашенко давно не боится санкций - эксперт / belta.by

Санкции Европейского Союза против режима Александра Лукашенко не способны кардинальным образом изменить политическую систему Беларуси. Лукашенко привык к ограничительным мерам и протестам, поэтому Брюсселю нужно было задействовать более весомые меры влияния на правящий в республике режим.

Об этом заявила эксперт в области международной политики Юлия Осмоловская в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, санкционные меры против Лукашенко нельзя рассматривать в качестве какого-либо механизма давления. Правящий режим давно адаптировался как к европейским ограничениям, так и к протестной активности на улицах.

"Можно ли рассматривать санкции как механизм принуждения Лукашенко изменить свое поведение? Абсолютно нет. Поэтому я считаю, что реакция Запада довольно вялая. Нужно искать те вещи, которые смогут существенно повлиять на Лукашенко", - отметила Осмоловская.

Также она скептически отнеслась к возможности заставить Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией, поскольку сам нелегитимный глава республики Беларуси такие планы реализовывать не намерен.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко

"Сейчас мы слышим заявления некоторых лидеров и их идеалистичные ожидания, что им удастся уговорить Путина, чтобы тот уговорил Лукашенко согласиться хоть на какой-то диалог с оппозицией. Сам же Лукашенко говорит, что никакого диалога с протестующими не будет", - подчеркнула политический эксперт.

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