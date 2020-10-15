Ультиматум Лукашенко от Тихановской: эксперт объяснил события в Беларуси

Если ультиматум Лукашенко не будет выполнен, авторитету Тихановской будет нанесен серьезный урон, считает Павел Быковский.
Ультиматум лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской президенту Александру Лукашенко больше похож на блеф, поскольку она не может гарантировать реализацию заявленных мероприятий. Если призыв не будет выполнен, Тихановская утратит авторитет в глазах оппозиции. Однако вследствие таких событий реакция властей может стать еще жестче, что приведет к более серьезным протестам.
Об этом заявил белорусский политический обозреватель Павел Быковский в эфире телеканала Украина 24.
По словам аналитика, заявление Тихановской об общенациональной забастовке, скорее, является блефом – Лукашенко не будет реагировать на такие ультиматумы, а сама она не в состоянии обеспечить выполнение подобных обещаний.
Кроме того, забастовки в стране фактически полностью прекратились, и уже никто из представителей предприятий публично не выступает против правящего режима Александра Лукашенко.
"Например, представитель стачкома Минского тракторного завода выехал из Беларуси, фактически никто не выступает публично от имени стачкомов, и если ранее были попытки бастовать, то сейчас таких попыток нигде не наблюдается. Другое дело, что уличные протесты остаются массовыми, и то, что люди не останавливаются, вынуждает власть реагировать", - отметил эксперт.Читайте такжеУльтиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси
Также Быковский добавил, что провал ультиматума Тихановской может нанести вред ее личной репутации и протестному движению в Беларуси. Впрочем, власти могут негативно отреагировать на ее призыв и спровоцировать более серьезные политические акции со стороны народа.
"С другой стороны, сам ультиматум может служить причиной ужесточения действий власти, и это может подтолкнуть людей к протестам уже против этих репрессий", - подчеркнул Быковский.
События в Беларуси
- Глава Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября пришел в СИЗО КГБ на разговор с представителями оппозиции. В ходе беседы были затронуты вопросы внесения изменений в Конституцию страны.
- На встрече также присутствовал арестованный белорусский блогер и бизнесмен Сергей Тихановский – супруг Светланы Тихановской.
- После беседы политический заключенный Виктор Бабарико выдвинул Лукашенко три требования для начала переговоров оппозиции с властью.
- Светлана Тихановская поставила Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он не остановит насилие на улицах, не подаст в отставку и не выпустит политических заключенных, на территории Беларуси будет объявлена тотальная забастовка.