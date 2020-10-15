Ультиматум Лукашенко от Тихановской: эксперт объяснил события в Беларуси

Лукашенко не будет реагировать на ультиматум от Тихановской - эксперт / Reuters

Ультиматум лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской президенту Александру Лукашенко больше похож на блеф, поскольку она не может гарантировать реализацию заявленных мероприятий. Если призыв не будет выполнен, Тихановская утратит авторитет в глазах оппозиции. Однако вследствие таких событий реакция властей может стать еще жестче, что приведет к более серьезным протестам.

Об этом заявил белорусский политический обозреватель Павел Быковский в эфире телеканала Украина 24.

По словам аналитика, заявление Тихановской об общенациональной забастовке, скорее, является блефом – Лукашенко не будет реагировать на такие ультиматумы, а сама она не в состоянии обеспечить выполнение подобных обещаний.

Кроме того, забастовки в стране фактически полностью прекратились, и уже никто из представителей предприятий публично не выступает против правящего режима Александра Лукашенко.

"Например, представитель стачкома Минского тракторного завода выехал из Беларуси, фактически никто не выступает публично от имени стачкомов, и если ранее были попытки бастовать, то сейчас таких попыток нигде не наблюдается. Другое дело, что уличные протесты остаются массовыми, и то, что люди не останавливаются, вынуждает власть реагировать", - отметил эксперт.Читайте такжеУльтиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси

Также Быковский добавил, что провал ультиматума Тихановской может нанести вред ее личной репутации и протестному движению в Беларуси. Впрочем, власти могут негативно отреагировать на ее призыв и спровоцировать более серьезные политические акции со стороны народа.

"С другой стороны, сам ультиматум может служить причиной ужесточения действий власти, и это может подтолкнуть людей к протестам уже против этих репрессий", - подчеркнул Быковский.

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