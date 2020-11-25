Эксперт спрогнозировал, почему президент Байден принесет проблемы Украине

Джозеф Байден / УНИАН

После того, как Джозеф Байден обоснуется в Белом доме, США могут продолжать политику администрации Барака Обамы.

Такое мнение высказал Андрей Илларионов, известный экономист и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, сообщает портал Гордон. Эксперт напомнил, что администрация Обамы в 2014 году отказалась помогать Украине после российской агрессии.

"Можно сделать предположения о возможной политике новой администрации по отношению к Украине, базируясь на том, как себя вела администрация Барака Обамы, вице-президентом в которой был Байден. Администрация Обамы отказала в помощи Украине, когда на нее напала Россия, оккупировала, а затем аннексировала Крым. Обама тогда публично заявлял, что США не собираются использовать доступные ему политические инструменты, чтобы остановить Путина", — сказал Илларионов.

По его мнению, вышеуказанная позиция была выработана Обамой в сотрудничестве с Байденом, который отвечал тогда в Белом доме за международные отношения. В конечном итоге, Украине США решило не предоставлять летальное оружие.

"Мы стали свидетелями публичного признания самим Байденом того, что он занимался шантажом украинских властей, угрожая заблокировать предоставление Украине финансовой помощи в 1 млрд долларов США, если президент Петр Порошенко не уволит генпрокурора Виктора Шокина", — заявил Илларионов.

Эксперт считает, что в целом победа Байдена на выборах президента США — крайне неприятная новость для Украины.

"К Трампу можно предъявлять разные претензии, но это именно он предоставил Украине летальное оружие, прежде всего противотанковые Javelin, в результате чего в последние четыре года на востоке не было крупномасштабных военных действий. Тысячи украинцев не погибли, отражая атаки агрессора без современных противотанковых средств", — заявил экс-советник Путина.

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