Есть традиция сажать своих президентов: какая судьба светит лидеру Южной Кореи

С 1950-60-х годов большинство президентов Южной Кореи оказывались за решеткой из-за обвинений в коррупции.

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Виталий Кулик объяснил, что происходит в Южной Корее / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

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Почему в Южной Корее вводили военное положение

Какая судьба грозит президенту Юн Сок Ёлю

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик назвал причины кризиса, который в последние дни происходит в Южной Корее.

По его словам, конфликт между президентом и оппозицией начался после парламентских выборов в апреле 2024 года, когда оппозиция одержала сногсшибательную победу на парламентских выборах.

Во время президентских выборов в 2022 году нынешний президент Юн Сок Ёль победил с отрывом в 1%, а уже в апреле 2024 года во время парламентской кампании его партия проиграла выборы, набрав лишь 108 мест из 300. Около половины набрали именно представители оппозиционной Демократической партии - это левоцентристская коалиция разных группировок под одной вывеской.

"После этого ситуация фактически выглядит как двоевластие. С одной стороны парламентское большинство, которое торпедирует любые инициативы, в том числе кадровые назначения со стороны президента, инициирует отставки ключевых деятелей его кабинета и администрации, не утверждает бюджеты, необходимые для реализации программ его кабинета, подвешивает любые кадровые решения в секторе безопасности и секторе управления экономикой. И это все происходит на фоне кампании оппозиции за импичмент или отставку президента", - рассказал Кулик в интервью Главреду.

В течение последних нескольких месяцев происходили акции протеста, которые требовали отставки Юна. В частности, была целая волна протестов в университетах, когда профессора и студенты подписывали призывы, письма, петиции за отставку президента. Тысячи подписей были собраны, и это было связано с налоговой и экономической политикой кабинета президента и попыткой ввести увеличение тарифов и другие, по их мнению, антисоциальные меры.

"Кроме того, значительным ударом по Юну была его попытка перезапустить отношения с Японией по сближению. Оппозиция ему это напомнила и воспользовалась антияпонскими настроениями, чем привлекла к себе часть патриотического электората, который мог бы стать основой поддержки самого Юна как правоконсерватора", - сказал аналитик.

В итоге в оппозицию объединились представители разных групп и направлений, и опираться на какую-то социальную базу президенту становилось все труднее.

"Это все произошло на фоне коррупционных скандалов: в отношении его жены, которая моложе президента и известна любовью к определенным брендам; скандалов, связанных с членами кабинета министров и ближайшим окружением Юна; подозрений в коррумпированности самого президента и тому подобное", - добавил Кулик.

При этом он напомнил, что в Южной Корее есть традиция сажать своих президентов. Начиная с 1950-60-х годов, большинство президентов оказывались за решеткой из-за обвинений в коррупции.

"Это достаточно рискованная должность в Южной Корее, потому что однозначно будут "догонять" за коррупцию. И Юн - не исключение. А в ситуации, когда ему оставался месяц до инициирования процедуры импичмента оппозицией и настроения в обществе были максимально "подогреты", он решил пойти ва-банк и воспользовался своим конституционным правом на введение чрезвычайного военного положения, предусмотренного статьей 57 Конституции Республики Корея. Оно позволяет остановить деятельность политических партий, ввести военную цензуру, мобилизовать войска для контроля гражданских объектов, арестовать представителей оппозиции и тому подобное", - отметил эксперт.

Кулик напомнил, что своем выступлении Юн говорил о том, что действия оппозиции поставили исполнительную власть на грань коллапса, сделали ее фактически недееспособной, и поэтому выходом из этой ситуации Юн Сук Ёль видит только во введении чрезвычайного положения и очищении власти от агентов Северной Кореи, которую он приравнял к оппозиции.

"Если бы у него сохранялась поддержка его правоцентристского электората и его поддерживали бы представители консервативных взглядов, тогда ситуация была бы не столь опереточной. Многие мои знакомые в Южной Корее написали мне откровенно: то, что мы сейчас видим, можно назвать политическим самоубийством президента в прямом эфире. Потому что поддержка его действий среди тех, кто гипотетически мог бы его поддержать, является незначительной", - поделился аналитик.

Причем президент оказался в такой ситуации по своей вине, так как лишился политических партнеров и не смог достичь консолидации правоцентристских политических сил.

Во время введения военного положения даже лидер его собственной партии, которая выдвинула его на пост президента, не поддержал решение о введении военного положения. Однако часть военного командования, назначенного президентом Юном, поддержала и, в частности, ими было осуществлено несколько действий, направленных на установление контроля над оппозицией: попытка ареста лидера оппозиции, спикера парламента и глав оппозиционных политических партий, а также введение военной цензуры в средствах массовой информации.

Однако действия военного командования были ограниченными. Согласно статье 77 Конституции, парламент может отменить введение военного положения, и тогда президент обязан его выполнить. Парламенту удалось это сделать.

Сейчас оппозиция инициировала процедуру импичмента, голосование состоится 7 декабря.

"Очевидно, что президент Юн потеряет свою должность и, возможно, будет арестован. Также ожидается отставка министра обороны Южной Кореи и министра внутренних дел, которые выполняли распоряжения президента (…) Всем им будет выдвинуто подозрение в государственной измене и попытке государственного переворота - это серьезные обвинения. Ожидается, что будет проведен публичный суд, где президенту придется доказывать, что он имел право на введение военного положения и действовал в рамках действующей Конституции, имея на это основания", - считает Кулик.

Смотрите видео - Интервью Виталия Кулика Главреду:

Ситуация в Южной Корее - главное

Как сообщал Главред, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации он заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Ёлю отменить чрезвычайное военное положение.

После этого президент Юн Сок Ёль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Ёля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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