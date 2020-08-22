"Глобальная ужасная катастрофа": из-за России человечеству грозит гибель – писатель

Из-за распада России в формате глобальной ужасной катастрофы человечество может погибнуть, предупредил писатель / Reuters

Украинский писатель Юрий Андрухович считает, что Российская Федерация будет меняться и может начать рассыпаться.

Человечеству грозит конец в случае развала России в формате глобальной ужасной катастрофы, рассказал литератор в интервью Апострофу.

По словам собеседника, в таком случае уже будет, в частности, не до Украины.

"Москва будет также меняться… Если мы действительно будем эту свою "национальную идею" воплощать последовательно, то таки дожмем нашего соседа к определенному истощению. И он начнет рассыпаться. И вопрос, каким он из этого выйдет", – сказал Андрухович.

Писатель добавил, что вопрос состоит в том, сохранится ли РФ вообще в какой-то более-менее вменяемой форме, и тогда со страной можно будет начинать диалог на новых началах.

"Если она развалится в формате глобальной ужасной катастрофы, тогда все проблемы отпадут, потому что это конец человечества может наступить. Тогда будет не до Украины, не до Америки и не до России…", – подчеркнул литератор.