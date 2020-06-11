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Хасбулатов рассказал о планах на восстановление СССР после его распада

11 июня 2020, 01:17

Воссоединение стран обсуждали на высшем уровне.

Россия, распад, СССР
Чиновники мечтали о восстановлении СССР / incognita.day.kiev.ua

Бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов спустя много лет откровенно признался, что разу после подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений, которые положили конец существованию Советского Союза, обсуждались планы постепенного восстановления большой страны.

"Я обзвонил руководителей всех верховных советов. Большинство говорили, что это большой удар, но отрезанное уже не пришьешь — давайте смиримся с этим, а потом, может быть, возьмем курс на постепенное восстановление", — сказал он в интервью изданию Лента.ру.

По словам Хасбулатова, в 1991 году за СССР не вступились ни Министерство обороны, ни Комитет государственной безопасности (КГБ), поэтому у него не было иного выхода, как ратифицировать соглашения о разделе государства. На тот момент он возглавлял Верховный Совет РСФСР и обладал всей полнотой власти, однако не мог самостоятельно принимать решения.

"Потом меня как председателя Верховного Совета упрекали в том, что его [соглашение] ратифицировали. А что мне оставалось делать? Я спрашиваю министра обороны: "Как дела?" Он отвечает: "Руслан Имранович, мы ничего не сможем. Если вы не ратифицируете, у нас могут быть столкновения". Спрашиваю кагэбэшников, они говорят то же самое", - вспоминает Хасбулатов.

Как ранее сообщалось, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года. В Кабмине считают, что это необходимый шаг, чтобы остановить президента России Владимира Путина.

Напомним, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников резко высказался о жителях Донбасса и подчеркнул, что они инфицированы годами российской пропаганды.

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