УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Хватит ли для ВСУ "жирных" целей в нефтяной отрасли РФ: объяснение эксперта

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 21:12
География ударов беспилотников по русской нефтегазовой отрасли определяется средствами, которые есть в распоряжении Украины, говорит эксперт.
Гончар, беспилотники
Эксперт Михаил Гончар / коллаж Главред, фото УНИАН и Mil.in.ua

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду рассказал, что жирных" целей в нефтегазовой сфере страны-агрессоре России достаточно много.

"Здесь все определяется теми средствами, которыми мы располагаем. Год назад были атаки, но они доставляли хлопоты только НПЗ юга России, а дальше дотянуться нам было сложно. А в этом году география расширилась, и удары были нанесены там, где россияне не ждали, например, на Балтике. Для России было шоком, что мы дотянулись и туда. Сейчас россияне пришли в себя и принимают соответствующие меры. Размещение ПВО – это одно дело. Другое – они устанавливают средства радиоэлектронных помех, чтобы сбивать наши беспилотники. Но ведь эти средства еще надо наштамповать немалое количество. "Жирных" целей у России для нас достаточно. Нужно удлинять руку и доставать дальше", ‒ сказал он.

видео дня

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.

Позднее сообщалось о том, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод - перед пожаром слышали взрывы. Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
нефтебаза Михаил Гончар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:46 Мир
"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

22:02 Мир
В НАТО дали оценку потерям армии России в Украине: их количество подскочило

В НАТО дали оценку потерям армии России в Украине: их количество подскочило

21:14 Украина
Все главные новости

Популярное

«Откажусь от королевских обязанностей»: Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер 19283

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали 15961

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

Украина потеряет больше территорий : директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года 14667

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление 10051

Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление

Последние новости

22:51

Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

22:46

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:42

Дерзкий Дэвид Бэкхем показал шикарный пресс в бассейне

22:27

Самовар шипит, перекрывая шторм, Или не верьте россиянаммнение

22:22

Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
22:19

Неузнаваемый: в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана

22:02

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

21:52

"Мы понесем большие жертвы": Охлобыстин сделал прогноз для россиян

21:18

Сергей Стерненко. Шок и страх в Белгороде, Путин требует переговоровВидеоблоги

Реклама
21:14

В НАТО дали оценку потерям армии России в Украине: их количество подскочило

21:12

Хватит ли для ВСУ "жирных" целей в нефтяной отрасли РФ: объяснение эксперта

20:44

Макрон хочет отправить войска в большой украинский город - Le Monde

20:41

Обернется настоящей бедой: какие деревья нельзя сажать возле дома

20:08

Украли "Тени забытых предков": фанаты Навального во Франции попытались присвоить фильм

19:37

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

19:20

Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждатьВидео

19:10

Почему значительная часть украинцев живет в иллюзии "богатого человека"мнение

19:09

Пальнул в того, кто играл оккупанта: актер-воин рассказал жутковатый случай

19:04

Лунный календарь на 15 марта: что нельзя начинать в этот день

18:55

Артиллерия, ПВО и бронетехника: Шольц и Зеленский провели важный разговор

Реклама
18:37

В Бундестаге "отгремело" заседание по Taurus для ВСУ: не обошлось без скандалаВидео

18:28

Где хранить деньги дома по фэн-шуй для привлечения богатства

17:50

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:48

4 запрета, которые уберегут от разлуки и беды: что нельзя делать 15 марта

17:45

Леся Никитюк увеличила грудь без хирургии: лафйхак от звезды

17:44

Русские глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны - Reuters

17:19

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

17:10

Десять с половиной средств для деликатного устранения макияжа новости компании

16:59

Что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена: эксперт назвал рискиВидео

16:53

Подруга Петросяна ответила, как появился ребенок у 78-летнего юмориста

16:42

Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

16:39

Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

16:38

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:26

Чтобы комната на перегревалась: 4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца

16:22

Россияне пишут о переброске ПВО с фронта на крупные НПЗ

16:10

Как почистить стиральную машину: два простых, но очень хороших средства

16:08

Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

15:28

Patriot продолжает боевую работу вблизи фронта: Олещук сделал важное заявление

15:14

Коты боятся щекотки: зооэксперт назвала самые чувствительные места на теле котаВидео

15:07

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

Реклама
14:48

Россия не выводит корабли в Черное море: в ВСУ раскрыли, что происходит

14:05

Украину накроет контрастная погода: где будет снег, а где +14 градусов

13:56

Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: приметы и главные запреты

13:54

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

13:52

Сырский посетил позиции на Запорожском направлении и заявил о ротации

13:18

Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

13:14

Церковный праздник 15 марта: почему нельзя мыть голову в это день

13:03

Бедная и с протянутой рукой: оказавшаяся на дне Лолита приняла решение

12:59

"Затишье на фронте": в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

12:56

Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять