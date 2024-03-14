Хватит ли для ВСУ "жирных" целей в нефтяной отрасли РФ: объяснение эксперта

География ударов беспилотников по русской нефтегазовой отрасли определяется средствами, которые есть в распоряжении Украины, говорит эксперт.

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Эксперт Михаил Гончар / коллаж Главред, фото УНИАН и Mil.in.ua

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду рассказал, что жирных" целей в нефтегазовой сфере страны-агрессоре России достаточно много.

"Здесь все определяется теми средствами, которыми мы располагаем. Год назад были атаки, но они доставляли хлопоты только НПЗ юга России, а дальше дотянуться нам было сложно. А в этом году география расширилась, и удары были нанесены там, где россияне не ждали, например, на Балтике. Для России было шоком, что мы дотянулись и туда. Сейчас россияне пришли в себя и принимают соответствующие меры. Размещение ПВО – это одно дело. Другое – они устанавливают средства радиоэлектронных помех, чтобы сбивать наши беспилотники. Но ведь эти средства еще надо наштамповать немалое количество. "Жирных" целей у России для нас достаточно. Нужно удлинять руку и доставать дальше", ‒ сказал он.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.

Позднее сообщалось о том, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод - перед пожаром слышали взрывы. Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

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