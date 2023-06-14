Если что-то случится с Путиным, в России вспыхнет борьба за власть. Тогда РФ либо уйдет из Украины, либо будет готова согласиться на любой мир.

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Когда Путин заболеет или умрет, армия РФ отступит, отмечает Фесенко/ скрин, Главред

Поражения страны-агрессора России в войне против Украины станут толчком к возникновению в РФ внутренних конфликтов. Когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год, то бумеранг агрессии вернется из Украины в Россию. Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"В случае ощутимых поражений России в войне против Украины это может стать толчком к внутренним конфликтам в России. Даже сейчас, если Пригожин и Затулин говорят, что Украину нельзя победить, а цели "СВО" не достигнуты – это уже влияние поражений. И тогда начинается традиционная история – поиск виновного. То есть это будет провоцировать внутренние конфликты в РФ", – отметил Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

По его словам, вся агрессия, которая накопилась у россиян, выплеснется внутри РФ, когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год.

"Если, например, Украине удастся выбить врага с нашей территории, выйти на границы 1991 года, то тогда вся эта агрессивная масса, которая была накоплена против Украины, неизбежно начнет выбрасывать свою агрессию внутри РФ в тех или иных формах. Мы еще не знаем, насколько это будет масштабно и остро, но агрессивные люди после войны и поражения будут искать, на кого выплеснуть свое неудовольствие. Бумеранг агрессии вернется из Украины в Россию", – сказал эксперт.

В случае смерти или болезни Путина в РФ вспыхнет борьба за власть

В то же время Фесенко отмечает, что в России вспыхнет борьба за власть, если с Путиным что-то произойдет.

"Еще одна тенденция – если вдруг что-то произойдет с Путиным, не только его прекращение жизни, но и, например, тяжелая болезнь, после которой он станет недееспособным и не сможет контролировать административную и политическую ситуации. Тогда неизбежно начнется борьба за власть. В эту войну точно включатся Пригожин, Кадыров, Золотов и другие. И когда они начнут войну между собой, им будет не до Украины", – отметил эксперт.

При таких условиях российские оккупанты могут просто выйти из Украины, или РФ может согласиться на любой мир. Ведь тогда главной целью тех, кто будет бороться за власть в России, будет либо сохранение позиций в России, либо завоевание позиций в российской власти.

"Хотя, безусловно, поражения в Украине будут восприниматься негативно, и какая-то часть российских элит, так называемая партия войны, потребует продолжения войны, но реальные интересы будут сконцентрированы на войне за власть внутри РФ", – подытожил Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Путин постепенно теряет власть в РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял прежнюю власть в РФ. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят.

Также ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что элита РФ недовольна Путиным и его шансами в войне. Российскую элиту охватило настроение уныния относительно перспектив войны, которую Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный результат для страны-агрессора.

Политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Кремль готовится к отставке Путина. Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Поэтому теперь в РФ готовятся к отставке главы Кремля.

Напомним, Владимир Фесенко ранее отмечал, что есть два условия, которые могут подтолкнуть россиян воевать против Путина. Первая из них – успешность боевых действий "российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) на территории страны-агрессора РФ. Вторая – ослабление российской власти.

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