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"Им будет не до Украины": когда Путин заболеет или умрет, армия РФ отступит – Фесенко

Алёна Воронина
14 июня 2023, 04:45
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Если что-то случится с Путиным, в России вспыхнет борьба за власть. Тогда РФ либо уйдет из Украины, либо будет готова согласиться на любой мир.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
Когда Путин заболеет или умрет, армия РФ отступит, отмечает Фесенко/ скрин, Главред

Поражения страны-агрессора России в войне против Украины станут толчком к возникновению в РФ внутренних конфликтов. Когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год, то бумеранг агрессии вернется из Украины в Россию. Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"В случае ощутимых поражений России в войне против Украины это может стать толчком к внутренним конфликтам в России. Даже сейчас, если Пригожин и Затулин говорят, что Украину нельзя победить, а цели "СВО" не достигнуты – это уже влияние поражений. И тогда начинается традиционная история – поиск виновного. То есть это будет провоцировать внутренние конфликты в РФ", – отметил Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

По его словам, вся агрессия, которая накопилась у россиян, выплеснется внутри РФ, когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год.

"Если, например, Украине удастся выбить врага с нашей территории, выйти на границы 1991 года, то тогда вся эта агрессивная масса, которая была накоплена против Украины, неизбежно начнет выбрасывать свою агрессию внутри РФ в тех или иных формах. Мы еще не знаем, насколько это будет масштабно и остро, но агрессивные люди после войны и поражения будут искать, на кого выплеснуть свое неудовольствие. Бумеранг агрессии вернется из Украины в Россию", – сказал эксперт.

В случае смерти или болезни Путина в РФ вспыхнет борьба за власть

В то же время Фесенко отмечает, что в России вспыхнет борьба за власть, если с Путиным что-то произойдет.

"Еще одна тенденция – если вдруг что-то произойдет с Путиным, не только его прекращение жизни, но и, например, тяжелая болезнь, после которой он станет недееспособным и не сможет контролировать административную и политическую ситуации. Тогда неизбежно начнется борьба за власть. В эту войну точно включатся Пригожин, Кадыров, Золотов и другие. И когда они начнут войну между собой, им будет не до Украины", – отметил эксперт.

При таких условиях российские оккупанты могут просто выйти из Украины, или РФ может согласиться на любой мир. Ведь тогда главной целью тех, кто будет бороться за власть в России, будет либо сохранение позиций в России, либо завоевание позиций в российской власти.

"Хотя, безусловно, поражения в Украине будут восприниматься негативно, и какая-то часть российских элит, так называемая партия войны, потребует продолжения войны, но реальные интересы будут сконцентрированы на войне за власть внутри РФ", – подытожил Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Путин постепенно теряет власть в РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял прежнюю власть в РФ. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят.

Также ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что элита РФ недовольна Путиным и его шансами в войне. Российскую элиту охватило настроение уныния относительно перспектив войны, которую Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный результат для страны-агрессора.

Политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Кремль готовится к отставке Путина. Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Поэтому теперь в РФ готовятся к отставке главы Кремля.

Напомним, Владимир Фесенко ранее отмечал, что есть два условия, которые могут подтолкнуть россиян воевать против Путина. Первая из них – успешность боевых действий "российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) на территории страны-агрессора РФ. Вторая – ослабление российской власти.

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