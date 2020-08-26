Избиения людей в Беларуси: у Лукашенко заявили о проверке силовиков

В Беларуси расследуют действия ОМОНа в ходе массовых протестов / Reuters

В Беларуси официальные ведомства решили создать специальную межведомственную комиссию, целью которой является проверка причастности сотрудников силовых структур к насилию в отношении белорусских граждан.

Об этом сообщает Генпрокуратура республики в Telegram.

Согласно данной информации, МВД, Госкомитет по вопросам судебных экспертиз, Следственный комитет и Генпрокуратура приняли решение об учреждении специальной комиссии, которая должна расследовать факты неправомерного применения силы к белорусам в ходе массовых протестов.

Отмечается, что Следком уже проводит проверки по тем заявлениям, которые поступили на данный момент. В процессе проведения мероприятий могут установить причастность силовиков к "избиению протестующих при задержании, доставке и содержании их в изоляторах".

Как подчеркивается в сообщении, контроль над проверкой осуществляет Генпрокуратура РБ.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

Напомним, в ходе событий в Беларуси, начавшихся после объявления ЦИК победы Александра Лукашенко на президентских выборах в республике, зафиксировано множество фактов избиений и применения насилия со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Избранный по версии Центризбиркома президент Лукашенко утверждает, что 60% фотографий, на которых зафиксированы факты насилия, якобы являются фейком.