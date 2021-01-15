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Израильский врач рассказал, как в Украину могла попасть нелегальная вакцина

15 января 2021, 20:05
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По словам медика, в истории с возможной контрабандой вакцины должны разбираться правоохранительные органы.

вакцинация
В Израиле высказались о нелегальной вакцинации в Украине / Reuters

Вакцину от коронавируса для нелегальной иммунизации украинских VIP'ов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами, рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, пишет Obozrevatel TV.

Медик отметил, что по данным на сайте Pfizer, препарат при температуре +2…+8 градусов может сохраняться до 5 суток.

"Если теоретически из любой страны сесть на чартер, лететь 3 часа, то еще спокойно можно прививать людей в течение 5 дней. Можно ли было теоретически это сделать в Израиле? Конечно, теоретически можно", – сказал Бриль.

Он добавил, что одну баночку вакцины можно использовать для прививки 5 человек, а ее размер – как часовой циферблат. Так что, 10 баночек – это маленькая коробочка, которая легко поместится в багаже.

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По словам медика, тесты не покажут, привит человек или нет.

"Во-первых, даже после первой прививки антитела есть у 60%, считайте 50/50. Во-вторых, есть спецтесты, которыми можно проверить антитела только через несколько месяцев", - сказал Бриль.

Он подчеркнул, что в истории с возможной контрабандой вакцины должны разбираться правоохранительные органы.

Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:

  • В Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
  • Прививки якобы начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
  • Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов США за дозу в США и 15,5 евро в Евросоюзе.
  • Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
Израиль Вакцина новости Украины вакцина от коронавируса
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