Израильский врач рассказал, как в Украину могла попасть нелегальная вакцина

В Израиле высказались о нелегальной вакцинации в Украине / Reuters

Вакцину от коронавируса для нелегальной иммунизации украинских VIP'ов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами, рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, пишет Obozrevatel TV.

Медик отметил, что по данным на сайте Pfizer, препарат при температуре +2…+8 градусов может сохраняться до 5 суток.

"Если теоретически из любой страны сесть на чартер, лететь 3 часа, то еще спокойно можно прививать людей в течение 5 дней. Можно ли было теоретически это сделать в Израиле? Конечно, теоретически можно", – сказал Бриль.

Он добавил, что одну баночку вакцины можно использовать для прививки 5 человек, а ее размер – как часовой циферблат. Так что, 10 баночек – это маленькая коробочка, которая легко поместится в багаже.

Читайте такжеСтали известны подробности нового проекта от создателей Mafia

По словам медика, тесты не покажут, привит человек или нет.

"Во-первых, даже после первой прививки антитела есть у 60%, считайте 50/50. Во-вторых, есть спецтесты, которыми можно проверить антитела только через несколько месяцев", - сказал Бриль.

Он подчеркнул, что в истории с возможной контрабандой вакцины должны разбираться правоохранительные органы.

Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине: