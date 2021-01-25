Известный российский актер найден мертвым с порезанными венами – СМИ

Скорее всего, актер свел счеты с жизнью, узнали журналисты.
В понедельник, 25 января, рано утром в Москве в своей квартире на Хорошевском шоссе найден мертвым стендап-комик и актер Александр Шаляпин, возможная причина смерти – самоубийство.
Шаляпина нашли мертвым около 3 утра, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, у Шаляпина были порезаны вены.
"Приехавшая скорая констатировала смерть. Полиция проводит проверку, скорее всего, Шаляпин покончил с собой", – отмечается в материале.
Александр Шаляпин – биография
- Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в российском городе Люберцы, пишет kinomania.ru.
- Актер начал выступать со стендапом в 2010 году, сообщает standup-sreda.ru.
- В 2011 году в Одессе на фестивале Большая разница выиграл приз Лучшая альтернативная пародия. С осени 2012 года до ноября 2014-го был постоянным участником проекта Stand Up.
Автор: Екатерина Присяжнюк