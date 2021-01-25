Известный российский актер найден мертвым с порезанными венами – СМИ

Александра Шаляпина нашли мертвым / Скриншот

В понедельник, 25 января, рано утром в Москве в своей квартире на Хорошевском шоссе найден мертвым стендап-комик и актер Александр Шаляпин, возможная причина смерти – самоубийство.

Шаляпина нашли мертвым около 3 утра, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, у Шаляпина были порезаны вены.

"Приехавшая скорая констатировала смерть. Полиция проводит проверку, скорее всего, Шаляпин покончил с собой", – отмечается в материале.

Александр Шаляпин – биография