Конец режима Лукашенко: эксперт объяснил, почему КНР не хочет участия Беларуси в войне

Если Беларусь вступит в войну, тогда Александр Лукашенко не сможет выполнять функций "переговорщика", заявил политический аналитик Александр Кочетков.
"Китай тоже будет недоволен, потому что в Беларуси много китайских инвестиций. Фактически, Китай планировал использовать Беларусь как определенный финансовый хаб. С учетом этого, Китай не хочет непосредственного участия Беларуси в войне в Украине", — пояснил он в интервью Главреду.
Эксперт уверен в том, что вступление Беларуси в войну будет означать конец бесконечного правления Лукашенко.
"Запад не хочет иметь с ним ничего общего. Лукашенко выполняет задачу от Китая как-то сформировать сообщество из России, Ирана и Беларуси, а дальше получать указания от китайского лидера и пересказывать их Ирану и России", — добавил Кочетков, комментируя последние зарубежные поездки Лукашенко.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.
Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".
Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.
Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.
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