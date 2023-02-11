Контрнаступление ВСУ: в NYT рассказали, где может быть нанесен мощный удар по войскам РФ

Если ВСУ удастся разделить войска РФ, их позиции на левобережье Херсонщины будут ослаблены, а логистика из Крыма окажется под ударом, пишут журналисты.

Освобождение Мелитополя может стать главной целью для ВСУ - NYT / Коллаж УНИАН, открытые источники, 93 ОМБр

Силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление на юге. Очевидной целью является оккупированный Мелитополь, который расположен между двумя автострадами и критически важной для войск РФ железной дорогой. В случае освобождения Мелитополя, ВСУ разделят южные и восточные группировки российских оккупантов, что ослабит их позиции на левобережье Херсонской области, а логистика из захваченного Крыма будет в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Издание The New York Times пишет, что ВСУ ограничены в проведении своих военных операций на востоке страны, поскольку оккупанты там серьезно укрепились. Поэтому, вероятно, будет выбрано другое место для наступления – юг Украины.

Как полагают военные аналитики, именно юг выглядит наиболее перспективным направлением для нанесения удара. РСЗО HIMARS охватывает большую часть Запорожской области, что уже вынудило оккупантов передвинуть свои склады и командные пункты.

В статье говорится о том, что очевидной целью для армии Украины может стать Мелитополь, который расположен между двумя автострадами и критически важной для российских оккупантов железной дорогой.

Если ВСУ удастся освободить Мелитополь, российские войска на территории Украины будут разделены. Ситуация ослабит позиции оккупантов на левобережье Херсонской области и их логистику. В таком случае подкрепление может прийти только с оккупированного Крыма, который окажется в зоне досягаемости артиллерии украинской армии.

Впрочем, отмечается в материале, операция не будет простой, поскольку захватчики выстроили оборонительные линии по всему фронту на юге и вокруг Мелитополя. Они опасаются уничтожения сухопутного коридора в Крым.

"Мы видим, что вокруг Мелитополя и в Крыму накапливается какая-то техника, но приблизить ее не могут. Они хотели бы, но наши силы не дают им шанса" – отметила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Подчеркивается, что Украина интригует оккупантов России, чтобы они думали, где и когда украинские войска могут нанести удар. Для этого ВСУ целенаправленно поддерживают напряжение в направлении Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе

1 февраля недалеко от Мелитополя и в самом городе случилось несколько взрывов. Прилет зафиксировали на территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка, где находились казарма и большая база российских оккупантов с военной техникой и боеприпасами. Вероятно, захватчики понесли большие потери.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что в Новобогдановке Мелитопольского района уничтожили нефтебазу, где были личный состав и военная техника российских оккупантов. В результате взрывов потери захватчиков составили сотни раненных.

Вечером 10 февраля в Мелитополе прогремели мощные взрывы. Сообщалось о прилетах в районе аэродрома. Предположительно, ракетными ударами был уничтожен военный объект российской оккупационной армии.

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Контрнаступление ВСУ: