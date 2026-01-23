Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную сумму

О сокровище Питер Грей узнал во время ремонтных работ: строители нашли под землёй глиняный сосуд.

https://glavred.info/world/kopali-dvor-nashli-sokrovishche-monety-pod-dorozhkoy-ocenili-v-gromadnuyu-summu-10734944.html Ссылка скопирована

Англичанин нашел клад с монетами / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pexels/Karen Laårk Boshoff

Вы узнаете:

Англичанин расстанется с находкой, которая случайно оказалась у него

О сокровище Питер Грей узнал во время ремонтных работ

Аукционный дом оценивает коллекцию примерно в 30 тысяч фунтов

Житель английского Дорсета готовится расстаться с находкой, которая случайно оказалась у него более двух десятилетий назад и теперь может принести солидный доход.

Речь идёт о кладе из свыше двухсот серебряных монет эпохи Тюдоров, обнаруженных на территории его дома неподалёку от Блэндфорд-Форума, пишет Mirror.

О сокровище Питер Грей узнал во время ремонтных работ: строители нашли под землёй глиняный сосуд, наполненный монетами, возраст которых исчисляется сотнями лет. Сам дом датируется XVI веком, что делает находку особенно символичной. По словам владельца, он был ошеломлён и до сих пор не знает, кому принадлежал клад. Учитывая близость старого торгового пути, не исключено, что монеты были спрятаны торговцем или участником нелегальной торговли.

Аукционный дом оценивает коллекцию примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов. После обнаружения клад прошёл обязательную экспертизу, а часть монет была передана в музей Дорсета. Грей также выплатил строителям предусмотренную законом долю.

Как поясняют специалисты, клад включает 213 английских серебряных грошей и полгрошей, большинство из которых относится к концу XV — началу XVI века. То, что монеты находились в одном сосуде, свидетельствует о преднамеренном и одновременном сокрытии. Самая ранняя из них датируется серединой XIV века, а самая поздняя — началом XVI столетия.

/ mirror.co.uk

Керамический сосуд, в котором хранились монеты, был идентифицирован экспертами как изделие конца XV века немецкого происхождения и теперь находится в музейной коллекции. Среди наиболее ценных лотов будущего аукциона — редкие монеты времён Генриха VII, включая экземпляры с уникальными чеканками и особо детализированным изображением монарха.

Ценный клад: как находка обернулась удачей

Житель Ковена в графстве Стаффордшир, 79-летний Майкл Хэмсон, сделал неожиданное открытие, став владельцем редкой находки. В унаследованном им доме XVIII века он обнаружил собрание старинных замков, которое, по оценкам экспертов, может стоить несколько тысяч долларов.

Смотрите видео - как нашли древний клад

В Белой Церкви Киевской области археологи обнаружили золотые украшения, предположительно датируемые второй половиной XVII века. На клад наткнулись во время подготовки участка под строительство молодежного центра в самом сердце города.

Первой заметила ценный предмет в земле студентка второго курса исторического факультета. С ней, а также с найденными украшениями эпохи Гетманщины, познакомился журналист ТСН Дмитрий Фурдак.

Больше новостей:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред