Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную сумму

Алексей Тесля
23 января 2026, 20:50
О сокровище Питер Грей узнал во время ремонтных работ: строители нашли под землёй глиняный сосуд.
Англичанин нашел клад с монетами / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pexels/Karen Laårk Boshoff

Житель английского Дорсета готовится расстаться с находкой, которая случайно оказалась у него более двух десятилетий назад и теперь может принести солидный доход.

Речь идёт о кладе из свыше двухсот серебряных монет эпохи Тюдоров, обнаруженных на территории его дома неподалёку от Блэндфорд-Форума, пишет Mirror.

О сокровище Питер Грей узнал во время ремонтных работ: строители нашли под землёй глиняный сосуд, наполненный монетами, возраст которых исчисляется сотнями лет. Сам дом датируется XVI веком, что делает находку особенно символичной. По словам владельца, он был ошеломлён и до сих пор не знает, кому принадлежал клад. Учитывая близость старого торгового пути, не исключено, что монеты были спрятаны торговцем или участником нелегальной торговли.

Аукционный дом оценивает коллекцию примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов. После обнаружения клад прошёл обязательную экспертизу, а часть монет была передана в музей Дорсета. Грей также выплатил строителям предусмотренную законом долю.

Как поясняют специалисты, клад включает 213 английских серебряных грошей и полгрошей, большинство из которых относится к концу XV — началу XVI века. То, что монеты находились в одном сосуде, свидетельствует о преднамеренном и одновременном сокрытии. Самая ранняя из них датируется серединой XIV века, а самая поздняя — началом XVI столетия.

Screenshot
/ mirror.co.uk

Керамический сосуд, в котором хранились монеты, был идентифицирован экспертами как изделие конца XV века немецкого происхождения и теперь находится в музейной коллекции. Среди наиболее ценных лотов будущего аукциона — редкие монеты времён Генриха VII, включая экземпляры с уникальными чеканками и особо детализированным изображением монарха.

Ценный клад: как находка обернулась удачей

Житель Ковена в графстве Стаффордшир, 79-летний Майкл Хэмсон, сделал неожиданное открытие, став владельцем редкой находки. В унаследованном им доме XVIII века он обнаружил собрание старинных замков, которое, по оценкам экспертов, может стоить несколько тысяч долларов.

В Белой Церкви Киевской области археологи обнаружили золотые украшения, предположительно датируемые второй половиной XVII века. На клад наткнулись во время подготовки участка под строительство молодежного центра в самом сердце города.

Первой заметила ценный предмет в земле студентка второго курса исторического факультета. С ней, а также с найденными украшениями эпохи Гетманщины, познакомился журналист ТСН Дмитрий Фурдак.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Главное за день

Ещё
До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:57Экономика
"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопления

21:45Украина
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атаки

21:19Украина
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

16:27

"Много мусора": Злату Огневич возмутили россияне за границей

16:07

Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

16:03

Как правильно завести автомобиль на морозе - метод двойного запуска

16:01

Мощный удар по врагу: ВСУ уничтожили важную для россиян нефтебазу, подробности

15:51

Месть на кухне: как случайное оскорбление подарило миру картофельные чипсы

15:38

Певицу-путинистку Успенскую со скандалом высадили из самолета - что случилось

15:30

Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — деталиВидео

15:19

Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

15:10

Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

14:59

Есть ли в украинском языке слово "спасибо" - языковед расставила точки над "і"Видео

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

14:29

Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

13:58

Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое званиеВидео

13:40

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:37

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

13:33

За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича - эксперт назвал причины

13:24

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

12:15

"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

11:54

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54

Могут притягивать бедность: 5 вещей, которые обязательно стоит выбросить из дома

