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Латвия не признает Тихановскую президентом Беларуси и выступает за новые выборы

19 августа 2020, 12:20

В Латвии считают, что никто не знает реального распределения голосов на выборах в Беларуси.

Тихановская
Победу Тихановской признать будет сложно - МИД Латвии / Скриншот

В политическом и правовом поле сложно признать победу Светланы Тихановской на президентских выборах в Беларуси. Оптимальным вариантом является проведение нового избирательного процесса.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает lsm.lv.

По словам дипломата, чтобы понять, кому на самом деле доверяют белорусы, нужно провести повторные президентские выборы.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - считает Ринкевичс.

Кроме того, он утверждает, что ЦИК Беларуси нужно переформатировать, так как комиссия утратила доверие перед белорусами и международным сообществом. В новый Центризбирком должны войти представители гражданского общества и оппозиции.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум

"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - добавил Ринкевичс.

Ранее провести новые выборы на территории Беларуси призвал и глава Госдепа США Майк Помпео. В Вашингтоне считают такой шаг единственным выходом из ситуации.

Напомним, объявленный ЦИК Беларуси президентом Александр Лукашенко заявил, что новые выборы могут пройти только после того, как будет принята новая Конституция страны.

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