УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лавров оконфузился во время выступления в ООН и перепутал "ЛНР" с Лаосом

24 сентября 2022, 22:08

Глава МИД РФ заявил, что его страна не должна была мириться с якобы "курсом Киева на тотальный запрет русского языка".

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины якобы стали следствием политики Киева.

"Проживающие там (на оккупированных территориях - ред.) люди лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью рекомендовал Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.), когда он посоветовал всем, кто чувствует себя "русским" ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают", - заявил Лавров.

Он также добавил, что его страна не должна была мириться с якобы "курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, росСМИ и культуры".

Лавров перепутал "ЛНР" с Лаос

Представитель страны-агрессора в своем выступлении, произнося список оккупированных Россией территорий, оговорился и назвал так называемую "Луганскую народную республику" "Лаосской".

Сергей Лавров

"Референдумы" России в Украине

Россия вместе с коллаборантами с 23 по 27 сентября проводит на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "референдумы". Цель – "присоединить" украинские территории к РФ.

За два дня до псевдореферендума глава РФ Владимир Путин объявил в России мобилизацию и сказал, что Москва, мол, готова признать результаты своих "мероприятий" в Украине.

Рупор Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что российский парламент готов признать "референдумы" в оккупированных регионах Украины. Дескать, при условии, если "результаты будут положительными".

Украина и международное сообщество не признает липовых "референдумов" России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Москва устроила фарс в поддержку своей военной мобилизации. Подоляк подчеркнул необходимость немедленного освобождения оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

война в Украине Сергей Лавров референдум на Донбассе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:13

"У оккупантов подгорело": на Запорожье прогремели мощные взрывы

22:08

Лавров оконфузился во время выступления в ООН и перепутал "ЛНР" с ЛаосомВидео

21:53

У Зеленского подтвердили участие Абрамовича в обмене пленными между Украиной и РФВидео

21:42

Уничтожение ЧФ России: в США пригрозили ответкой в случае ядерного удара РФ по УкраинеВидео

21:27

Меган Маркл в пролете: королева завещала Кейт Миддлтон самое ценноеВидео

Реклама
21:25

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

21:19

Места, приманки и хитрости: как поймать щуку осенью

20:59

В Кремле планируют военное положение и запрет выезда россиян за рубеж - СМИВидео

20:58

У Зеленского по пунктам объяснили союзникам, как ответить на мобилизацию в РФВидео

20:57

Зачем замачивать вещи в уксусе перед стиркой: секрет сообразительных хозяек

20:35

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

20:20

Папина копия: Ургант показал младшую дочь

20:17

Законы в Думе и выступление Путина: СМИ узнали даты и сценарий аннексии территорий УкраиныВидео

20:10

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

19:45

"Не понимают, куда попадут": Зеленский назвал самую большую ошибку россиянВидео

19:42

Мощный удар украинского ПВО: за сутки ВСУ сбили четыре самолета оккупантовВидео

19:31

"Когда не видно гениталий": Волочкова рассказала, какие мужчины ее не привлекают

19:14

Мадонна или Джанабаева: певица удивила поклонников изменившимся видом

19:07

Путин и каста чекистов оказались перед угрозой потери властимнение

18:59

Китай может заставить РФ завершить войну с Украиной: Зеленский раскрыл сценарий

Реклама
18:57

"Поехали с нами в Украину": в РФ мобилизованные избили полицейских и РосгвардиюВидео

18:53

"Почти у всех крайняя степень анорексии": защитники Украины вернулись из плена в "шокирующем состоянии"Видео

18:35

Скандал с дронами для РФ: Иран попытался оправдаться, в МИД жестко ответилиВидео

17:59

В бою с оккупантами погиб военный-блогер Евгений "Мали" Брах

17:56

Украина разгромила Армению в Лиге наций и шокировала соперникаВидео

17:44

На похороны пожаловал повар Путина: ВСУ ликвидировали командира штурмовиков ЧВК ВагнераВидео

17:34

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

17:01

В Минск перекинули 130 "вагнеровцев"-диверсантов, опасность для Украины выросла - полковник ВСУ

16:59

"Подбили, красавчики": Силы спецопераций ВСУ сбили два штурмовика Су-25 РФВидео

16:59

На второй день войны предательницу Лорак бросила вся командаВидео

16:35

Приметы на 25 сентября: 3 вещи, который нужно сделать для привлечения большой удачи на весь годВидео

16:29

10 лет тюрьмы: Путин подписал наказание для россиян за отказ воеватьВидео

16:29

Любовь Успенская выпихнула дочь на сцену и пытается сделать из нее звездуВидео

16:26

"Россия не выиграет": Шольц сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

16:22

Приказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем ШойгуВидео

15:58

Революция и распад империи: Фейгин раскрыл сценарий развала РоссииВидео

15:54

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

15:53

"Гиблое это дело": мобилизованным бурятам русские раздали обереги и повезли в "детских" автобусах

15:43

Завершить войну до конца года практически невозможно, реальность более жестокая – ПодолякВидео

15:14

Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецептВидео

Реклама
15:05

Удары по мосту и резервам РФ: на юге ВСУ отрезают оккупантам пути отступленияВидео

14:50

Гранатометы, боеприпасы и дрон: ВСУ получили новые трофеи войск РФ, один со "знаковой" надписьюВидео

14:37

"Дно цивилизации": у Зеленского жестко ответили Ирану на поставку дронов РФВидео

14:12

Экс-президент Монголии призвал россиян не воевать в Украине, а бурятам предложил убежищеВидео

14:00

Приехал подзаработать на пенсии: ВСУ ликвидировали мичмана-оккупанта, который "зарабатывал на войне"Видео

13:23

"Алковойска" Путина: мобилизованные на войну солдаты в РФ заснули пьяные под военкоматомВидео

13:23

Россиянам-"крымнашистам" в Казахстане не сдают квартиры: Гордон показал видео

13:04

Симоньян предлагает богатым россиянам покупать людей на войну

12:42

"Грабить награбленное - нерешенная проблема": Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться РоссияВидео

12:34

Путин намерен ввести военное положение в регионах РФ и закрыть границы для "призывников" – СМИВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять