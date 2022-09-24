Лавров оконфузился во время выступления в ООН и перепутал "ЛНР" с Лаосом

Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины якобы стали следствием политики Киева.

"Проживающие там (на оккупированных территориях - ред.) люди лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью рекомендовал Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.), когда он посоветовал всем, кто чувствует себя "русским" ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают", - заявил Лавров.

Он также добавил, что его страна не должна была мириться с якобы "курсом Киева на тотальный запрет русского языка, образования, росСМИ и культуры".

Лавров перепутал "ЛНР" с Лаос

Представитель страны-агрессора в своем выступлении, произнося список оккупированных Россией территорий, оговорился и назвал так называемую "Луганскую народную республику" "Лаосской".

"Референдумы" России в Украине

Россия вместе с коллаборантами с 23 по 27 сентября проводит на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "референдумы". Цель – "присоединить" украинские территории к РФ.

За два дня до псевдореферендума глава РФ Владимир Путин объявил в России мобилизацию и сказал, что Москва, мол, готова признать результаты своих "мероприятий" в Украине.

Рупор Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что российский парламент готов признать "референдумы" в оккупированных регионах Украины. Дескать, при условии, если "результаты будут положительными".

Украина и международное сообщество не признает липовых "референдумов" России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Москва устроила фарс в поддержку своей военной мобилизации. Подоляк подчеркнул необходимость немедленного освобождения оккупированных территорий Украины.

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