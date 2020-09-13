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Лавров упрекнул ЕС в желании не отстать от США и "наказать Россию"

13 сентября 2020, 14:38

Глава МИД России назвал условие, при котором РФ возобновит сотрудничество с ЕС.

Лавров
Лавров упрекну ЕС в желании наказать Россию / Reuters

России нужно подстраховаться и снизить зависимость от Евросоюза для возобновления взаимодействия с ЕС в полном объеме, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом Лавров рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК), его цитирует Интерфакс.

По его словам, Евросоюз пытается не отстать от США.

"Мы убедились за эти годы в ненадежности наших западных партнёров, включая членов ЕС. Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России". Мы привыкли к этому. Теперь понимаем, что все наши будущие планы, имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом, мы должны выстраивать обязательно с использованием "страховочной сетки", - сказал Лавров.

По его словам, Россия не должна зависеть от ЕС.

"То есть обеспечить себе все возможности, чтобы если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе", - объяснил глава МИД РФ.

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