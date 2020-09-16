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Лукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины

16 сентября 2020, 15:35

Белорусский лидер назвал Украину одним из "сателлитов" США.

Лукашенко утверждает, что Украина – форпост политических провокаций против Беларуси – Лукашенко об Украине
Александр Лукашенко утверждает, что Украина – форпост политических провокаций против Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Украина стала форпостом политических провокаций против белорусского государства.

К дестабилизации ситуации в Беларуси причастны фонды США по поддержке демократии, рассказал Лукашенко на встрече с "политическим активом" Беларуси, пишет Белта.

По его словам, Штаты и их "сателлиты" – Чехия, Литва, Польша и Украина, на протяжении последних 10 лет скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".

"...На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер утверждает, что у каждого из государств была своя роль, в частности, Польша – инкубатор медиаканалов (Nexta, Белсат), Чехия – ресурсный хаб, Литва – таран белорусско-европейских отношений.

Читайте также"Дипломатическая бойня": Лукашенко заговорил о гибридной войне против Беларуси"…Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", – заявил президент.

  • Напомним, в Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа, начались массовые акции протеста.
  • Люди начали массово протестовать после того, как стало известно, что Александр Лукашенко лидирует в выборах с огромным отрывом. Белорусская оппозиция обвинила власти в массовых фальсификациях.
  • Ряд стран мира, в частности и Украина, решили не признавать выборы в Беларуси 2020.
  • Лукашенко говорил, что не уйдет из власти. Президент утверждал, что в Беларуси готовили "эту заварушку", и все направляли США. Также белорусский лидер говорил, что ряд западных стран и Украина "приказывают" провести в Беларуси новые выборы.

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