Лукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины

Александр Лукашенко утверждает, что Украина – форпост политических провокаций против Беларуси / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Украина стала форпостом политических провокаций против белорусского государства.

К дестабилизации ситуации в Беларуси причастны фонды США по поддержке демократии, рассказал Лукашенко на встрече с "политическим активом" Беларуси, пишет Белта.

По его словам, Штаты и их "сателлиты" – Чехия, Литва, Польша и Украина, на протяжении последних 10 лет скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".

"...На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер утверждает, что у каждого из государств была своя роль, в частности, Польша – инкубатор медиаканалов (Nexta, Белсат), Чехия – ресурсный хаб, Литва – таран белорусско-европейских отношений.

Читайте также"Дипломатическая бойня": Лукашенко заговорил о гибридной войне против Беларуси"…Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", – заявил президент.