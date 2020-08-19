"Лукашенко ошибся": почему Минск не отдал вагнеровцев Киеву – эксперт

Вагнер и Беларусь - Зачем Лукашенко морочил голову Зеленскому / president.gov.ua

Александр Лукашенко отдал бы Киеву членов ЧВК Вагнер, что были задержаны в Беларуси – если бы не жесткая реакция Запада на протесты после выборов президента и методы их подавления белорусскими властями. В итоге вагнеровцами пришлось "умасливать" Москву.

Такое мнение высказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Лукашенко пошел на насилие и жесткое подавление протестов, потому что был уверен, что Запад не будет реагировать на это… Но Лукашенко ошибся: и Евросоюз, и США, и соседние с Беларусью страны (а именно Польша и Литва) отреагировали жестко. К тому же, начали нарастать протесты, в частности, стали бастовать рабочие. Поэтому Лукашенко понял, что все серьезно, и единственная точка опоры для него – Москва. Поэтому он и пошел на этот жест – передачу наемников России", – пояснил Октисюк во время чата на Главреде.

При этом он отметил, что если эту операцию с вагнеривцамы действительно готовили украинские спецслужбы, то для ее осуществления был выбран не самый подходящий момент.

"Зачем это было делать накануне президентских выборов в Беларуси? Если эта спецоперация планировалась в течение целого года, то ее можно было бы сместить во времени и провести раньше, а не создавать дополнительную "точку кипения" для трехсторонних отношений. Такие спецоперации не стоит проводить тогда, когда ситуация крайне наэлектризованная, и когда проходят президентские выборы, даже если по плану это должно было произойти за несколько недель до выборов", – подчеркнул политический эксперт.

Ранее росСМИ писали, что россияне-члены ЧВК Вагнера, которых задержали в Беларуси, "решили подзаработать на охране за рубежом", но их "использовали втемную", а всю операцию якобы разработала и воплотила Служба безопасности Украины.

Напомним, 33 сотрудника ЧВК Вагнера были задержаны правоохранителями на территории Беларуси 29 июля. Их обвинили в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях во время войны на Донбассе.

Однако Беларусь передала России всех задержанных – в рамках Минской конвенции о правовой помощи.