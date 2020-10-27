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Лукашенко придумал, как наказать студентов за участие в акциях протестов

27 октября 2020, 13:41

Президент Беларуси призвал отправить протестующих студентов в армию или на улицу.

Лукашенко
Лукашенко призвал наказывать студентов за участие в протестах / УНИАН

Протесты в Беларуси не утихают с президентских выборов, которые состоялись еще в августе. Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил, что студенты не имеют права участвовать в акциях протеста, и придумал для них наказание.

В частности, президент Беларуси призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране. По его словам, они лишаются права быть студентами, сообщает TUT.BY.

Он призвал отправить этих студентов в армию или на улицу.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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