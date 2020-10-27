Лукашенко придумал, как наказать студентов за участие в акциях протестов

Президент Беларуси призвал отправить протестующих студентов в армию или на улицу.
Протесты в Беларуси не утихают с президентских выборов, которые состоялись еще в августе. Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил, что студенты не имеют права участвовать в акциях протеста, и придумал для них наказание.
В частности, президент Беларуси призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране. По его словам, они лишаются права быть студентами, сообщает TUT.BY.
Он призвал отправить этих студентов в армию или на улицу.
"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.
Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:
- 26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.
- 25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.
Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.