Лукашенко придумал, как наказать студентов за участие в акциях протестов

Лукашенко призвал наказывать студентов за участие в протестах / УНИАН

Протесты в Беларуси не утихают с президентских выборов, которые состоялись еще в августе. Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил, что студенты не имеют права участвовать в акциях протеста, и придумал для них наказание.

В частности, президент Беларуси призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране. По его словам, они лишаются права быть студентами, сообщает TUT.BY.

Он призвал отправить этих студентов в армию или на улицу.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.

25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.